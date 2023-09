Garmin Forerunner 255: 20% di Sconto e Tasso Zero, scopri come

Acquista il Garmin Forerunner 255 al 20% di sconto a rate tasso zero. Questa incredibile promozione la trovi solo su Amazon ed è dedicata a tutti i clienti Prime. Tra l’altro hai anche inclusa la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, per attivare il Tasso Zero devi proseguire con l’acquisto fino a che non puoi selezionare Cofidis come metodo di pagamento. Segui le istruzioni a video, collega la tua carta di pagamento ed ecco il tuo finanziamento senza interessi.

Il Forerunner 255 è lo sportwatch d’eccellenza per la corsa. Comodissimo da indossare, i suoi sensori sono subito pronti per aiutarti a raggiungere il tuo prossimo obiettivo. Monitora regolarmente il tuo stato di salute: variabilità della frequenza cardiaca, dati di sonno, consigli di allenamento giornalieri. Tutto in un’unica schermata del report mattutino. Goditi il massimo per 14 giorni senza ricaricare grazie alla super batteria a lunga durata.

Garmin Forerunner 255: prezzo top, obiettivo raggiunto

Raggiungi i tuoi obiettivi con il Garmin Forerunner 255, oggi a un prezzo top su Amazon. Pianifica in modo dettagliato la tua strategia di allenamento sfruttando consigli giornalieri, dettagli di percorso e molto altro ancora. Conosci i tuoi punti di forza e le tue debolezze allenandoti così in maniera più efficace. Paga qualsiasi cosa dopo l’allenamento con il sistema contactless Garmin Pay integrato nell’orologio.

Acquistalo immediatamente al 20% di sconto. Questa promo è firmata Amazon Prime. Quindi, se ancora non lo hai fatto, iscrivi al servizio attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.