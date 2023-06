Garmin Forerunner 55: migliora la tua attività fisica con stile (-32%)

Cerchi l’accessorio giusto per migliorare la tua attività fisica quotidiana? Allora devi assolutamente provare il Garmin Forerunner 55, oggi al 32% di sconto. Acquistalo immediatamente con soli 135 euro, invece di 199,99 euro. Lo trovi solo su Amazon. La disponibilità per il momento è immediata. Inoltre, puoi anche pagarlo in comode rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out. Infine, hai anche la consegna gratuita se sei un cliente Prime.

Cosa rende questo sportwatch così speciale? Forerunner 55 nasce per chi vuole diventare o già è un runner. Allenandoti con stile, grazie al suo design sportivo ma elegante allo stesso tempo, ti invoglia a migliorare le tue prestazioni. Dotato di piani di allenamento inclusi, ti alleni per 5K, 10K e Mezza Maratona inclusa. Lascia che a fare tutto sia Garmin Coach per un piano di allenamento personalizzato e quindi altamente efficace.

Garmin Forerunner 55: impara a conoscerti

Metti al polso il Garmin Forerunner 55 e impara a conoscerti. Questo orologio votato per lo sport e la corsa ti suggerisce ogni giorno un allenamento personalizzato. Ovviamente le sue proposte vengono prodotte dai dati analizzati in base alle tue corse precedenti, al VO2max e ad altri parametri importanti. Dotato di funzioni avanzate, non si tratta di un entry level. Infatti integra GPS, cardio polso, avvisi audio su cadenza, passo e frequenza cardiaca.

Acquista il tuo Forerunner 55 a soli 135 euro, invece di 199,99 euro. Questa offerta speciale è un’esclusiva per te se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.