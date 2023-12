Garmin Instinct 2S: SCONTO esclusivo su Amazon (-18%)

Se sei un appassionato di attività all’aria aperta, l’incredibile Garmin Instinct 2S è il compagno perfetto per le tue avventure, e oggi puoi averlo con uno sconto straordinario del 18% su Amazon. Con un design robusto e caratteristiche all’avanguardia, questo smartwatch è progettato per distinguersi. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 243,15 euro, anziché 299,99 euro.

Garmin Instinct 2S: le scorte a disposizione sono davvero poche

Il Garmin Instinct 2S è impermeabile fino a 100 metri, resistente a urti e temperature estreme, rendendolo il compagno ideale per qualsiasi ambiente. La sua nuova batteria garantisce un’autonomia eccezionale fino a 21 giorni in modalità smartwatch e 22 ore in modalità GPS, assicurandoti che la tua avventura non si interrompa mai per la ricarica.

Con oltre 30 app preinstallate, puoi praticare una vasta gamma di sport e sfruttare le metriche avanzate di allenamento. Monitora la dinamica di corsa, il VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, i tempi di recupero, il Training Load, il Training Status, il Training Effect e molto altro ancora. Ottieni dettagli accurati per ottimizzare il tuo allenamento e raggiungere i tuoi obiettivi fitness.

La navigazione GPS del Garmin Instinct 2S è all’avanguardia, agganciando contemporaneamente più sistemi satellitari (GPS, GLONASS e Galileo) per dati di posizione precisi. Con altimetro, barometro, bussola e la funzione TracBack, hai tutto ciò di cui hai bisogno per esplorare nuovi sentieri e raggiungere la tua meta.

Segui piani di allenamento personalizzati con Garmin Coach per il running o scarica workout fitness predefiniti direttamente sullo smartwatch. Instinct ti guiderà durante tutta la tua routine, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Inoltre, il Garmin Instinct 2S è un smartwatch completo: ricevi notifiche direttamente sul display, invia SMS di emergenza ai tuoi contatti premendo un tasto o automaticamente in caso di incidente. Personalizza il quadrante e scarica nuove app dalla Connect IQ Store per rendere il tuo smartwatch unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.