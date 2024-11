Garmin Venu 3S: smartwatch completo con 100€ di sconto (affare)

Indossa uno Smartwatch che sia utile nella vita quotidiana così come nello sport. Un vero pezzo da 90 quando si parla di rilevazione dei dati inerenti all’attività fisica. Di quale modello sto parlando? Ovviamente del magico Garmin Venu 3S che non lascia niente a desiderare. Puoi acquistarlo a soli 399€ su Amazon grazie a uno sconto del 20%, ora disponibile. Hai un risparmio totale di €100 sul prezzo di listino e puoi scegliere tra diverse configurazioni.

Garmin Venu 3S, lo SmartWatch che al polso non ti fa mancare niente

Dal punto di vista estetico, Garmin Venu 3S ha un design curato nei minimi particolari. Quando lo indossi, grazie alla sua cassa rotonda sembra un classico orologio da polso. Tuttavia ti basta sfiorare il display per godere di prestazioni e di funzioni di ultima generazione quando più ne hai bisogno. Il cinturino in silicone lo rende stabile e non lo fa roteare sul tuo polso quando ti muovi ma allo stesso tempo regala uno stile casual all’accessorio.

Il display è uno straordinario pannello AMOLED ampio e luminoso. I neri sono così intensi da permetterti di leggere qualsiasi notifica o dato anche in movimento e senza seconde occhiate.

Al suo interno sono stati integrati così tanti sensori da permetterti di monitorare sia la salute che l’attività fisica. In particolar modo hai a disposizione sensori dedicati alla frequenza cardiaca rilevata costantemente, dati inerenti ai livelli di ossigeno all’interno del sangue, un monitor dello stress, monitor del sonno e dei report mattutini che ti vengono forniti quotidianamente.

Non fare a meno di sfruttare sia le app per lo sport che sono più di 30 e un’app dedicata alla meditazione per rilassarti quando più ne hai bisogno. Ti faccio sapere che trovi integrato un GPS da poter sfruttare quando sei fuori porta per rilevazione accurate di affidabili.

Tuttavia non viene lasciato a desiderare neanche la vita quotidiana grazie alla possibilità di riprodurre musica, di effettuare pagamenti grazie al modulo NFC e di tenersi in contatto Grazie al microfono le casse integrate per effettuare chiamate, rispondere a telefonate e sfruttare l’assistente vocale per rispondere agli sms e così via.

Con sedici giorni di batteria, non si batte.

A soli 399€ su Amazon, Garmin Venu 3S è lo SmartWatch da avere sempre il polso. Approfitta dello sconto di €100 su Amazon per completare l’acquisto con un solo Click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con un abbonamento Prime.