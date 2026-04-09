Garmin vívoactive 6: un elegantissimo smartwatch con tante funzioni (-54€)

Hai deciso di acquistare uno smartwatch elegante e robusto con un’ottima autonomia e diverse funzioni per tenere traccia del tuo fisico? Allora approfitta di questa occasione speciale che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Garmin vívoactive 6 a 275,31 euro, invece che 329,99 euro.

Anche se su Amazon il prezzo di listino non viene segnalato è quello che vedi sopra e lo puoi visualizzare anche nello store ufficiale. Dunque oggi puoi risparmiare oltre 54 euro sul totale e se preferisci puoi pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Garmin vívoactive 6 a questa cifra è da prendere subito

Siamo di fronte a uno smartwatch eccezionale e dunque a questo prezzo non è da farselo sfuggire. Il Garmin vívoactive 6 si presenta con un bellissimo display AMOLED da 1,2 pollici con la luminosità di 2000 nit e protetto da un robusto Corning Gorilla Glass 3. Possiede un elegante lunetta in alluminio e un cinturino in silicone che non fa sudare il polso.

Potrai avvalerti di oltre 80 app precaricate per le attività sportive e quindi mantenerti in forma sia dentro casa che fuori. Essendo resistente all’acqua potrai tranquillamente nuotare in piscina e al mare. È in grado di tracciare il comportamento del tuo corpo restituendo dati precisi del battito cardiaco, dell’ossigenazione del sangue e del sonno. Inoltre riceverai le notifiche di messaggi, email e social e potrai rispondere con messaggi preimpostati. Niente male nemmeno la batteria che è in grado di arrivare fino a 11 giorni con una ricarica completa.

Davvero una promozione con i fiocchi da non farsi scappare assolutamente. Quindi prima che sia troppo tardi fiondati su Amazon e acquista il tuo Garmin vívoactive 6 a 275,31 euro, invece che 329,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.