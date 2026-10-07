Garmin vivoactive 6 è al suo minimo storico nella Festa di Prime

Garmin vivoactive 6 è al suo prezzo minimo storico su Amazon da quando è in vendita, grazie alla promozione in corso per la Festa delle Offerte Prime. È lo smartwatch con cassa da 42 mm e funzionalità avanzate sia per il fitness che per il monitoraggio della salute. Scegli la colorazione che preferisci tra Pebble Grey e Bone/Pink Dawn, la spesa finale non cambia.

L’offerta di Amazon su Garmin vivoactive 6

Integra un display AMOLED da 1,2 pollici protetto da Corning Gorilla Glass 3 con un’elegante lunetta in alluminio anodizzato e cinturino in silicone da 20 mm con tecnologia Quick Release. Può vantare oltre 80 app precaricate per gli sport indoor e all’aperto, utili per raggiungere i propri obiettivi attraverso allenamenti personalizzati che si adattano alle prestazioni e alla capacità di recupero. Ci sono poi il supporto ai pagamenti in mobilità e 8 GB di memoria interna nei quali salvare la musica da ascoltare in qualsiasi momento, anche lasciando a casa lo smartphone e portando con sé soltanto le cuffiette. Dai uno sguardo alla scheda completa dell’orologio per conoscere tutti gli altri dettagli.

Invece di pagarlo 299,99 euro come da listino ufficiale, grazie allo sconto del 31% puoi comprare lo smartwatch Garmin vivoactive 6 al prezzo di 207,96 euro, il minimo storico da quando è stato lanciato. È venduto e spedito da Amazon senza passare da intermediari, con disponibilità immediata e consegna senza spese aggiuntive prevista entro pochi giorni.

Se hai messo nel carrello o nella lista dei desideri qualcosa da acquistare, è il momento giusto per farlo: la Festa delle Offerte Prime terminerà a mezzanotte. Fino ad allora rimarranno attive migliaia di promozioni, accessibili in esclusiva agli iscritti Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi attivare la prova di 30 giorni e iniziare a risparmiare.