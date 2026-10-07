 Garmin vivoactive 6 è al suo minimo storico nella Festa di Prime
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Garmin vivoactive 6 è al suo minimo storico nella Festa di Prime

Questa offerta per la Festa di Prime porta Garmin vivoactive 6 al suo prezzo minimo storico: non lasciartela sfuggire e mettilo al polso.
Garmin vivoactive 6 è al suo minimo storico nella Festa di Prime
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Questa offerta per la Festa di Prime porta Garmin vivoactive 6 al suo prezzo minimo storico: non lasciartela sfuggire e mettilo al polso.
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Garmin vivoactive 6 è al suo prezzo minimo storico su Amazon da quando è in vendita, grazie alla promozione in corso per la Festa delle Offerte Prime. È lo smartwatch con cassa da 42 mm e funzionalità avanzate sia per il fitness che per il monitoraggio della salute. Scegli la colorazione che preferisci tra Pebble Grey e Bone/Pink Dawn, la spesa finale non cambia.

Compra Garmin vívoactive 6 al minimo

L’offerta di Amazon su Garmin vivoactive 6

Integra un display AMOLED da 1,2 pollici protetto da Corning Gorilla Glass 3 con un’elegante lunetta in alluminio anodizzato e cinturino in silicone da 20 mm con tecnologia Quick Release. Può vantare oltre 80 app precaricate per gli sport indoor e all’aperto, utili per raggiungere i propri obiettivi attraverso allenamenti personalizzati che si adattano alle prestazioni e alla capacità di recupero. Ci sono poi il supporto ai pagamenti in mobilità e 8 GB di memoria interna nei quali salvare la musica da ascoltare in qualsiasi momento, anche lasciando a casa lo smartphone e portando con sé soltanto le cuffiette. Dai uno sguardo alla scheda completa dell’orologio per conoscere tutti gli altri dettagli.

Le caratteristiche di Garmin vivoactive 6

Invece di pagarlo 299,99 euro come da listino ufficiale, grazie allo sconto del 31% puoi comprare lo smartwatch Garmin vivoactive 6 al prezzo di 207,96 euro, il minimo storico da quando è stato lanciato. È venduto e spedito da Amazon senza passare da intermediari, con disponibilità immediata e consegna senza spese aggiuntive prevista entro pochi giorni.

EsclusivaPrimeDay
Garmin vívoactive 6, Esclusiva Amazon, 42mm, Smartwatch GPS, Pebble Grey

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207,96299,99€-30,68%

Vedi l’offerta

Se hai messo nel carrello o nella lista dei desideri qualcosa da acquistare, è il momento giusto per farlo: la Festa delle Offerte Prime terminerà a mezzanotte. Fino ad allora rimarranno attive migliaia di promozioni, accessibili in esclusiva agli iscritti Prime. Se non sei ancora abbonato, puoi attivare la prova di 30 giorni e iniziare a risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
7 ott 2026
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