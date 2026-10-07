Garmin Vívoactive 6: ultimo giorno a 222€ per la Festa delle Offerte Prime

Il Garmin Vívoactive 6 è uno sportwatch che risponde anche alle necessità di chi cerca uno smartwatch. Rispetto ad altri modelli del brand, focalizzati sullo sport, questo orologio si posiziona in modo equilibrato tra funzionalità smart, salute e sport. Oggi è l’ultimo giorno disponibile per acquistarlo a soli 222 euro, invece di 299,99 euro!

A questo super prezzo lo trovi solo su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime. Approfittarne subito significa portarlo a casa a un costo decisamente più basso, con un ottimo 26% di sconto. L’ottimo display AMOLED da 1,2 pollici è ancora più luminoso, raggiungendo i 2000 nit di luminosità massima, perfetto per vedere bene anche sotto la luce del sole.

Il software ti permette di accedere a tantissimi profili sport precaricati con oltre 80 app disponibili per sport all’aperto e indoor. I sensori sono in grado di registrare qualsiasi attività, come le passeggiate, la corsa, il ciclismo, il nuoto in piscina, le attività per persone su sedia a rotelle e molto altro ancora.

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