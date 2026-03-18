Hai un Garmin? Puoi usare WhatsApp senza tirare fuori il telefono

Garmin annuncia la disponibilità dell’applicazione ufficiale di WhatsApp per gli smartwatch del proprio catalogo. È sviluppata da Meta. L’obiettivo è quello di permettere agli utenti di gestire le chat e le conversazioni direttamente al polso, senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca, andando oltre il semplice mirroring delle notifiche.
WhatsApp arriva sugli smartwatch Garmin
Al momento la compatibilità è garantita con alcuni modelli delle serie fēnix, Forerunner, Venu e vívoactive. Queste le funzionalità supportate.
- Visualizzazione dei messaggi e delle conversazioni con uno sguardo;
- lettura e risposta ai messaggi utilizzando la tastiera integrata;
- invio rapido di emoji e reazioni ai messaggi;
- visualizzazione della cronologia di una chat con un massimo di 10 messaggi sullo schermo;
- visualizzazione delle chiamate in entrata con opzione per rifiutarle.
Tutto questo con la crittografia end-to-end che caratterizza gli scambi sulla piattaforma, così che nessuno possa accedere alle conversazioni. Il lavoro da fare comunque non manca ed è probabile che le prossime versioni introdurranno nuove caratteristiche, come richiesto da alcuni utenti nelle prime recensioni. Ecco un esempio.
Qual è lo scopo di questa app? Fa esattamente la stessa cosa dell’orologio, solo che permette di accedere a conversazioni aggiuntive? Non supporta messaggi vocali, immagini, GIF, ecc. e offre opzioni di risposta limitate. Non è buona.
Per il download della nuova applicazione di WhatsApp dedicata agli smartwatch Garmin è necessario fare riferimento alla piattaforma Connect IQ Store.
Il ruolo della piattaforma Connect IQ
Si tratta della prima applicazione di messaggistica sviluppata da terze parti e disponibile sugli orologi del marchio. La realizzazione è stata resa possibile dalla piattaforma Connect IQ messa a disposizione degli sviluppatori. Questo il commento di Nikhil Joshi, Director of Product Management per Meta.
WhatsApp aiuta le persone a rimanere in contatto, indipendentemente dalla piattaforma che utilizzano. Siamo orgogliosi di portare WhatsApp sugli smartwatch Garmin, in modo che ancora più persone possano continuare le loro conversazioni private direttamente dal polso.