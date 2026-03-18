Hai un Garmin? Puoi usare WhatsApp senza tirare fuori il telefono

Garmin annuncia la disponibilità dell’applicazione ufficiale di WhatsApp per gli smartwatch del proprio catalogo. È sviluppata da Meta. L’obiettivo è quello di permettere agli utenti di gestire le chat e le conversazioni direttamente al polso, senza dover estrarre lo smartphone dalla tasca, andando oltre il semplice mirroring delle notifiche.

WhatsApp arriva sugli smartwatch Garmin

Al momento la compatibilità è garantita con alcuni modelli delle serie fēnix, Forerunner, Venu e vívoactive. Queste le funzionalità supportate.

Visualizzazione dei messaggi e delle conversazioni con uno sguardo;

lettura e risposta ai messaggi utilizzando la tastiera integrata;

invio rapido di emoji e reazioni ai messaggi;

visualizzazione della cronologia di una chat con un massimo di 10 messaggi sullo schermo;

visualizzazione delle chiamate in entrata con opzione per rifiutarle.

Tutto questo con la crittografia end-to-end che caratterizza gli scambi sulla piattaforma, così che nessuno possa accedere alle conversazioni. Il lavoro da fare comunque non manca ed è probabile che le prossime versioni introdurranno nuove caratteristiche, come richiesto da alcuni utenti nelle prime recensioni. Ecco un esempio.

Qual è lo scopo di questa app? Fa esattamente la stessa cosa dell’orologio, solo che permette di accedere a conversazioni aggiuntive? Non supporta messaggi vocali, immagini, GIF, ecc. e offre opzioni di risposta limitate. Non è buona.

Per il download della nuova applicazione di WhatsApp dedicata agli smartwatch Garmin è necessario fare riferimento alla piattaforma Connect IQ Store.

Il ruolo della piattaforma Connect IQ

Si tratta della prima applicazione di messaggistica sviluppata da terze parti e disponibile sugli orologi del marchio. La realizzazione è stata resa possibile dalla piattaforma Connect IQ messa a disposizione degli sviluppatori. Questo il commento di Nikhil Joshi, Director of Product Management per Meta.