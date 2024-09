Gartner: PC AI domineranno il mercato entro il 2026

Secondo le previsioni della società di analisi Gartner, entro il 2026 i computer portatili con funzionalità di intelligenza artificiale diventeranno l’unica scelta disponibile per le grandi aziende, segnando un netto cambiamento rispetto al 5% registrato nel 2023.

Questo spostamento verso i sistemi basati su ARM comporterà una riduzione del dominio dei tradizionali computer x86. Ranjit Atwal, direttore analista senior di Gartner, sostiene che l’attenzione si sta spostando dalle speculazioni su quali PC potrebbero includere funzionalità AI all’aspettativa che la maggior parte dei PC finirà per integrare unità di elaborazione neurale (NPU) come caratteristica standard.

I PC AI sostituiranno completamente quelli tradizionali

Con il passaggio dai PC non-AI ai PC AI, la posizione dominante di x86 si ridurrà nel tempo, specialmente nel mercato dei laptop AI consumer, dove i dispositivi basati su Arm guadagneranno una quota maggiore rispetto ai laptop Windows x86 con o senza AI.

Tuttavia, nel segmento business, i laptop AI basati su Windows x86 manterranno la leadership nel 2025. Secondo Atwal, le aziende si troveranno di fronte alla scelta di quale PC AI acquistare, piuttosto che se acquistarne uno. È improbabile che le aziende paghino un sovrapprezzo per le funzionalità AI, ma le sceglieranno per essere a prova di futuro o per garantire un ambiente informatico più sicuro e privato.

Previsioni di crescita per i PC AI

Gartner stima che le spedizioni di PC AI raggiungeranno i 114 milioni di unità nel prossimo anno, registrando un impressionante aumento del 165,5% rispetto al 2024. Quest’anno, si prevede che le unità di PC dotati di funzioni di intelligenza artificiale raggiungeranno i 43 milioni, con una crescita del 99,8% rispetto al 2023. È interessante notare che i laptop stanno superando le spedizioni di desktop: nel 2024 si prevedono 40,5 milioni di laptop AI spediti, contro soli 2,5 milioni di desktop AI. Tuttavia, nel 2025 si assisterà a una ripresa dei desktop, con spedizioni che aumenteranno a 11,8 milioni, mentre i laptop AI raggiungeranno i 102,4 milioni di unità spedite.

L’intelligenza artificiale oltre ChatGPT

Sebbene ChatGPT sia probabilmente l’applicazione AI più conosciuta, l’intelligenza artificiale trova utilizzo anche in altri modi creativi. Ad esempio, Microsoft ha sviluppato una funzione chiamata Recall per i PC Copilot+, che scatta una foto dello schermo ogni pochi secondi e consente di effettuare una ricerca con il linguaggio naturale per tornare a ciò che si stava facendo in precedenza.