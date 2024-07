Cosa sono i PC AI e cosa li rende diversi

Ai giorni nostri, sarebbe difficile trovare un’azienda che non stia cercando di entrare nel fantasmagorico mondo dell’intelligenza artificiale. Dopo l’ascesa di ChatGPT e la risposta estremamente positiva del pubblico all’AI in generale, le aziende produttrici di PC stanno cercando di recuperare terreno per implementare l’intelligenza artificiale nella loro prossima generazione di hardware.

In molti eventi tecnologici recenti, come il CES e il Samsung Unpacked, si è parlato molto di AI e del suo utilizzo sui dispositivi come smartphone, laptop e PC. L’intelligenza artificiale non è una novità assoluta, è già presente da tempo sugli smartphone ad esempio. Ma la grande novità è l’introduzione di potenti unità di elaborazione neurale (NPU) dedicate all’AI integrate nelle CPU di laptop e PC.

Come funziona una NPU?

Le unità di elaborazione neurale, dette AI Accelerator, sono componenti hardware specializzati, in grado di eseguire in modo estremamente efficiente i calcoli necessari per gli algoritmi di deep learning e altre applicazioni di AI. Le NPU, infatti, migliorano notevolmente la velocità e l’efficienza dei sistemi AI, elaborando compiti complessi direttamente sul dispositivo, senza necessità di connettersi al cloud.

Secondo alcuni esperti, l’introduzione di unità di elaborazione neurale per l’intelligenza artificiale nelle CPU di laptop e PC potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui le persone utilizzano questi dispositivi nella vita di tutti i giorni.

Ma questa aspettativa potrebbe essere in qualche modo fuorviante, o almeno prematura. Attualmente, i principali produttori di chip e componenti per PC e laptop, come Intel, AMD e Nvidia, stanno attualmente investendo in maniera significativa sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei loro prodotti. Ma quando si chiede cosa saranno in grado di fare questi chip, le risposte sono vaghe e si basano per lo più su ciò che potrebbero fare in futuro, piuttosto che su vantaggi immediati o tangibili per l’utente.

Cosa sono i PC AI?

Un PC AI è un computer dotato di una NPU (Neural Processing Unit) all’interno della CPU. Una NPU è un’unità di elaborazione dedicata ai programmi di AI. Questi chip sono progettati per eseguire un numero di calcoli al secondo 10 volte superiore rispetto ai core delle CPU tradizionali, il che li rende perfetti per l’esecuzione di modelli linguistici di grandi dimensioni o algoritmi complessi.

Le NPU sono inoltre progettate per lavorare a fianco della CPU e della GPU per ridurre il carico di uno dei due processori quando necessario, assicurando che nessun processore sia sovraccarico e fornendo agli utenti un flusso di lavoro più fluido.

Le NPU funzionano in modo simile a piattaforme come ChatGPT e DALL-E, ma hanno i propri set di dati, algoritmi e modelli linguistici localmente sul chip. In questo modo è possibile ottenere capacità di elaborazione linguistica e multimediale che aiutano gli utenti a semplificare molte delle loro attività quotidiane.

Aziende come AMD, Nvidia e Intel stanno già rilasciando chip con core AI, come la serie Intel Core Ultra e le CPU AMD Ryzen 8000G. Gli sviluppatori di GPU come Nvidia stanno sviluppando funzioni basate sull’AI per la loro linea di schede grafiche RTX.

Potenziali applicazioni dei PC AI e delle NPU

La domanda che ogni consumatore si pone è: cosa farà per me questo nuovo PC AI? Nelle prime fasi di questa tecnologia, ci sarà ben poco che separa un PC AI da un normale PC. Questo perché tutti i computer hanno accesso ad applicazioni AI di terze parti su Internet. La grande differenza è che il PC AI memorizza queste informazioni a livello locale.

Prendiamo ad esempio un’applicazione di videoconferenza che utilizza funzionalità di intelligenza artificiale per migliorare la qualità video in caso di connessione debole. Su un normale PC questa applicazione accederà ai servizi AI basati sul cloud. Quindi i dati video dovranno essere inviati continuamente su Internet per l’elaborazione AI e rimandati indietro al PC. Questo ha un costo in termini di latenza e utilizzo della banda.

Su un PC AI dotato di NPU invece, l’elaborazione dell’intelligenza artificiale avverrà direttamente sulla CPU del dispositivo, in locale. I dati video verranno processati in tempo reale dalla NPU senza uscire dal PC. Questo riduce drasticamente la latenza e il carico sulla rete, rendendo l’esperienza più fluida e veloce.

Lo stesso principio si applica a molte altre applicazioni AI che possono girare in locale su un PC AI, migliorando le prestazioni rispetto all’accesso ai servizi in cloud.

Alcune delle principali caratteristiche che le big tech hanno annunciato per i PC AI includono:

Programmi text-to-image;

Funzioni di sicurezza per il dispositivo basate sull’AI;

Gestione intelligente della batteria;

Migliori capacità di editing di foto e video;

Un assistente AI per la scrittura, la codifica, la correzione automatica e il testo predittivo.

Molte di queste funzioni richiederanno un accesso costante a Internet al momento del lancio, ma alcune applicazioni come l’assistente AI possono essere utilizzate offline. L’idea attuale per i PC AI è quella di utilizzare l’AI per accelerare e ottimizzare i programmi sul computer e offrire nuove funzioni per la qualità della vita a vantaggio degli utenti. Sebbene ciò sia molto utile per alcune applicazioni, non è affatto rivoluzionario. Il vero potenziale di questa nuova tecnologia è l’uso che se ne potrebbe fare effettivamente in futuro.

I PC AI sono un espediente o una svolta?

Con tutto il clamore che circonda l’AI oggi, non sorprende che i produttori di chip si stiano affrettando a implementare l’AI nei loro prodotti prima che i consumatori perdano interesse. Ma nella corsa per diventare il primo fornitore di AI a livello locale, molte di queste aziende devono ancora creare un uso per le NPU e i PC AI. Non c’è dubbio che l’aggiunta di NPU ai processori offrirà vantaggi sorprendenti agli utenti finali nel lungo periodo, ma nella sua implementazione iniziale i PC AI cavalcheranno soprattutto l’onda della novità.

Le CPU AI di oggi mostrano funzioni come la sfocatura dello sfondo delle videoconferenze, la stesura di e-mail e la generazione di immagini. Si tratta di funzioni eccellenti, ma le persone possono già fare queste cose con applicazioni di terze parti e programmi basati sul web. I produttori di PC AI devono creare programmi che incentivino gli utenti ad aggiornarsi. Altrimenti, rischiano di diventare superflui.

I PC AI valgono il clamore?

Al momento, i PC AI rappresentano più una novità interessante che una vera e propria innovazione rivoluzionaria. Offrono certamente alcuni vantaggi pratici rispetto ai PC tradizionali, ma non includono ancora applicazioni o capacità tali da spingere l’utente medio a voler sostituire immediatamente il proprio computer.

Tuttavia, è bene ricordare che anche altre tecnologie di intelligenza artificiale di successo come ChatGPT, quando furono originariamente presentate, potevano sembrare solo intriganti esperimenti senza un immediato impatto sulla vita quotidiana. Col tempo e con la creazione di software adeguato, il loro potenziale è stato sfruttato appieno.

È dunque possibile che in futuro, con lo sviluppo di nuove applicazioni ottimizzate, i PC AI integrata riescano a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato, offrendo esperienze utente e funzionalità impensabili oggi. Ma per il momento il loro potenziale rivoluzionario deve ancora essere dimostrato concretamente.