 Gas a 0,36€ e luce bloccata per un anno: la nuova offerta Octopus
Octopus Energy rinnova la propria offerta a tariffa fissa con delle nuove condizioni.
Green Risparmio energetico
Octopus Energy ha rinnovato la propria offerta a prezzo fisso con nuove condizioni e attivazione valida fino al 3 marzo 2026. La scelta migliore per avere stabilità in bolletta con un prezzo bloccato sia per la luce che per il gas per 12 mesi e con la possibilità, al termine del periodo promozionale, di avere nuove condizioni vantaggiose a tariffa fissa oppure optare per il mercato variabile.

Octopus scadenza 3 marzo

Il prospetto qui sopra ti offre un’immagine chiara della promozione. Il costo dell’energia elettrica è bloccato a 0,1045 €/kWh per tutte le ore del giorno, 7 giorni su 7. Una soluzione comoda se vivi la casa a orari misti e non vuoi comunque preoccuparti delle fasce orarie. I costi di commercializzazione sono altrettanto convenienti con appena 6€ al mese.

Il costo della materia prima gas, invece, è bloccato a 0,365 €/SmC, un valore molto solido per mettersi al sicuro per questo in via di conclusione e il prossimo inverno. La quota fissa di commercializzazione è di 7€ al mese.

Le condizioni economiche qui descritte saranno congelate per un anno esatto: come detto in apertura, al termine del periodo avrai la libertà di valutare il mercato e scegliere senza stress se attivare una nuova tariffa fissa oppure passare a un’offerta indicizzata. Valida anche la terza opzione: disdire del tutto il contratto senza vincoli.

Il passaggio avviene senza interventi tecnici: la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno esattamente quelle attuali. Ad attivazione avvenuta potrai richiederne facilmente la modifica.

Pubblicato il 19 feb 2026

Giovanni Ferlazzo
19 feb 2026
