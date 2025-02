Gboard: oltre 10 milioni di download su Play Store

Molte app sono particolarmente popolari e vengono scaricate milioni di volte, ma solo una piccolissima parte di esse riesce a ottenere miliardi e miliardi di download, come nel caso di Gboard di Google, la tastiera per dispositivi Android, che, dati alla mano, si è appena unità a questo “club d’élite”.

Gboard a quota 10 miliardi di download

Gboard, infatti, ha ufficialmente superato i 10 miliardi di download, divenendo pertanto una delle app più scaricate nella storia. L’applicazione fece la sua prima comparsa nel 2013 con il nome di Google Keyboard, per poi essere rinominata Gboard nel 2016, in occasione del lancio primo smartphone Pixel.

Questo traguardo non è un caso: Gboard è la tastiera predefinita su Android da anni, cosa che ha sicuramente permesso di ottenere un notevole vantaggio, ma anche e soprattutto le continue novità introdotte da Google nell’app hanno fatto in modo che questa riuscisse a riscuotere sempre più successo.

La Gboard di oggi include tantissimi strumenti interessanti, come la digitazione vocale offline per tutti i dispositivi, Google Traduttore per comunicazioni multilingue, la funzione di scansione OCR per estrarre testo dalle immagini, un solido gestore degli appunti, opzioni di personalizzazione come temi, ridimensionamento e modalità a una mano e strumenti espressivi come emoji, gif, adesivi e la funzione Emoji Kitchen. Gli utenti in possesso di un dispositivo Pixel, poi, ottengono feature ancora più esclusive, come la correzione delle bozze e l’integrazione delle schermate.

Da notare che con il nuovo traguardo raggiunto, Gboard si unisce a YouTube, Google Maps, Google Foto e Play Services, anche loro recentemente entrate a far parte dell’esclusivo club delle app con 10 miliardi di download.