GEEKOM A5: questo SUPER COUPON taglia il prezzo del Mini PC

Compatto, potente, bello da vedere e oggi anche in forte sconto su Amazon: GEEKOM A5 è la scelta giusta se stai cercando un Mini PC da mettere sulla tua scrivania. La sua capacità di calcolo lo rende perfetto per la produttività e non solo, anche per navigare online e per l’intrattenimento nel tempo libero. Può vantare il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato.

Mini PC: tanta potenza e design compatto per GEEKOM A5

Integra il processore AMD Ryzen 7 5825U con GPU AMD Radeon Vega 8, affiancato da 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e da un’unità SSD PCIe NVMe da 512 GB (espandibile fino a 2 TB). A queste specifiche tecniche si aggiungono la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, senza dimenticare lo slot Ethernet, due porte USB-C 3.2 Gen 2, tre USB-A 3.2 Gen 2, una USB-A 2.0 e il jack audio. Considerando la presenza delle due uscite video HDMI 2.0b è possibile collegare fino a quattro monitor con supporto alla risoluzione 8K. Altri dettagli nella scheda completa.

Attiva il coupon che trovi in questo momenti sull’e-commerce, sblocca lo sconto del 24% rispetto al listino e acquista GEEKOM A5 al prezzo finale di 348 euro. Il voto medio assegnato al Mini PC dalle recensioni pubblicate dai clienti è 4,5 stelle su 5.

Il dispositivo è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon. C’è anche la consegna gratuita in un giorno per poterlo mettere subito sulla scrivania. Nella confezione sono inclusi la staffa VESA per chi vuole agganciarlo dietro al monitor, l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e un biglietto di ringraziamento.