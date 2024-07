Geekom A7, questo piccolo grande Mini PC

Per capire un Mini PC non è sufficiente guardarlo: nelle sue piccole dimensioni e nella moltiplicazione dei connettori disponibili si legge la sua anima, ma è nelle sue specifiche che si capisce la potenza dei suoi muscoli. Ecco perché il Geekom A7 all’apparenza è simile in tutto e per tutto a molti altri Mini PC, ma andando più in profondità c’è molto di più da scoprire.

Geekom A7: così piccolo

L’essenzialità della scocca è sinonimo di piccolo ingombro e massima discrezione: un Mini PC di questo tipo può stare in qualsiasi salotto, su qualsiasi scrivania o attaccato (tramite VESA) dietro un display qualunque. Così piccolo da stare anche in una borsa per spostarlo tra casa e lavoro, così minuscolo da poter essere ideale laddove si deve creare una multipostazione e lo spazio viene a mancare.

Piccolo così: appena 11,2 cm di lato e 37 millimetri di altezza. Lo chassis in alluminio da 0,47 litri è portato all’essenziale, ma senza alcun compromesso sotto alcun punto di vista: un sistema di dissipazione appositamente ideato garantisce performance continuative e la summa dei connettori laterali (3 USB 3.2, 1USB 4, 1 jack 3,5mm, 2 HDMI 2.0 e altro ancora) rappresentano opportunità multiple per collegare display e periferiche in abbondanza. Il risultato è la possibilità di sviluppare un sistema complesso, ma a partire da un corpo piccolo, minuscolo, fino a rendersi invisibile.

Geekom A7: così grande

Le dimensioni sono però soltanto una piccola parte di ciò che Geekom A7 è in realtà. All’interno della scocca, infatti, è incredibilmente possibile trovare:

chip AMD Ryzen 7000

scheda grafica AMD Radeo Graphics

doppio canale DDR5 5600 Mbps da 32GB (supporto fino a 64GB)

SSD 2TB

E ci si trova così a disposizione un Mini PC in grado di supportare una definizione massima da 4K su 4 schermi (o 8K su schermo singolo), potendo così affrontare una potenza di calcolo non indifferente per missioni anche di un certo spessore. Le dimensioni del Mini PC sfumano di fronte a tanta potenza di calcolo e diventano ininfluenti quando connettori e connettività (Wifi 6E e Bluetooth 5.2) diventano elementi in grado di moltiplicare le opportunità che questo dispositivo sa offrire.

Il Geekom A7 è distribuito con sistema operativo Windows 11 Pro e garanzia di 3 anni. Le sue performance ed i suoi bassi consumi sono elementi che diventano punti di forza per l’utilizzo in qualsiasi situazione: sapere di avere un sistema muscolare e adrenalinico come questo in una scocca piccolissima significa potersi portare appresso tutta la propria produttività ed i propri file a scuola come al lavoro, da amici come in viaggio.

Piccolo nella scocca, grande nel potenziale, enorme nelle ambizioni, minuscolo nel prezzo. L’offerta di queste ore, infatti, sta tutta nel coupon esclusivo “informaticoA7” che abbatte il prezzo da 899 a 699€. Uno sconto netto di 200€ per pochi giorni, insomma, per avere a disposizione qualcosa di profondamente diverso e ad alto potenziale come un Mini PC di questo tipo.

Si chiama Geekom A7, lo trovi qui. Il coupon è il tuo biglietto da visita: presentalo all’uscita compilando l’apposito modulo in fase di pagamento.

In collaborazione con Geekom