Geekom AE8 R9, il Mini PC per gaming che non sapevi di desiderare

Nell’immaginario collettivo, il pc per il gaming è grande, voluminoso, colorato. Eppure nessuna di queste tre caratteristiche ha la benché minima utilità rispetto all’esperienza di gioco. Perché non scegliere pertanto qualcosa di meno ingombrante, più discreto e pariteticamente potente? La soluzione non solo c’è, ma è anche estremamente intelligente poiché prende dai Gaming PC solo il meglio: le specifiche. Tutto quel che è futile, invece, viene gettato come residuo di un passato che può tranquillamente essere ridisegnato. La soluzione, in particolare, è in dispositivi come il Geekom Mini PC NUC AE8, un Mini PC per gamer che si presenta come un distillato di potenza ad altissima concentrazione.

Geekom AE8 R9

Sta tutto in una scatola di appena 117 x 112 x 49,2 millimetri, lineare e argentata, che può addirittura essere nascosta dietro qualsiasi monitor attraverso l’attacco VESA. Fuori vi si trovano tutti i connettori necessari ed utili a collegare le periferiche che trasformano lo scatolotto in un vero PC (mouse, tastiera, display, webcam, microfoni e quant’altro); dentro c’è invece tutta la generosa ricchezza di potenzialità che un PC per il gaming richiede:

CPU AMD Ryzen 9 (8 core, 16 thread, fino a 5,2GHz)

RAM DDR 5 32GB (fino a 64GB)

SSD 1TB (fino a 2TB)

grafica AMD Radeon 780M

Bastano queste caratteristiche per esplicitare la potenza di fuoco di un PC che è “mini” solo all’apparenza. Proprio in questo sta la grande capacità dell’idea Geekom: forma minima in massima sostanza, creando qualcosa che sovverte i canoni tradizionali e ribalta ogni preconcetto sull’altare delle performance. Al tutto ci si aggiungono un sistema operativo Windows 11 Pro ed un sistema di raffreddamento IceBlast (made in Geekom, per assicurare una dissipazione ottimale) ed il gioco è fatto: ecco sviluppato un dispositivo unico, potente, elegante e – solo per qualche ora – disponibile ad un prezzo del tutto eccezionale.

Altra caratteristica peculiare sta nella connettività, andando anche oltre quanto generalmente inteso per gli altri device:

Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E: il Bluetooth 5.2 consente di collegare tastiere, mouse, altoparlanti e altri dispositivi wireless Bluetooth per creare una scrivania ordinata senza bisogno di cavi aggiuntivi. Il Wi-Fi 6E offre una maggiore velocità di trasferimento dei dati di rete e una maggiore immunità alle interferenze per un’esperienza Internet stabile, ad alta velocità e a bassa latenza.

Quello che Geekom presenta come un PC ideale per il gaming è ovviamente qualcosa che può rispondere a mille altre esigenze: le sue dimensioni autorizzano infatti ad immaginare utilizzi di piena soddisfazione tanto nello studio quanto nel lavoro, potendo garantire mobilità alla propria postazione e massimo supporto a qualsiasi applicazione (anche le più esigenti). Per studenti o creator, professionisti o smart worker, insomma: non di solo gaming vive l’uomo, ma il Geekom AE8 R9 sembra poter rispondere in modo estremamente snello a qualsiasi esigenza manifestata.

L’offerta

Geekom AE8 R9 era disponibile su Amazon fino a poche settimane fa per oltre 1100 Euro; il prezzo è sceso a 919 Euro in questi giorni, ma ora si può andare anche oltre. Sfruttando il coupon “T3VRR9UP” è possibile infatti abbattere il prezzo a soli 779 Euro, creando così un’opportunità assolutamente unica per mettere mano a performance simili con un prezzo di questa caratura.

