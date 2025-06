Grande come un libro, potente come un desktop: Air12 è in sconto

GEEKOM Air12 è il Mini PC giusto da mettere sulla scrivania e oggi lo trovi in sconto su Amazon. Può vantare un comparto hardware pronto a supportare la produttività quotidiana, ma non solo: è adatto anche per la navigazione e per l’intrattenimento multimediale nel tempo libero. C’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale Microsoft.

GEEKOM Air12: le specifiche del Mini PC

È tutto racchiuso all’interno di un case con tecnologia IceBlast 2.0 per la dissipazione del calore e dalle dimensioni compatte: 11,7×11,2×3,4 centimetri, il formato di un libro tascabile. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Per altre informazioni visita la pagina dedicata.

Processore Intel N150 di dodicesima generazione con architettura Alder Lake e chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM DDR5 e SSD da 512 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ed Ethernet;

tre porte USB 3.2 Type-A, una USB-C (con uscita video), lettore SD;

uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 per collegare fino a tre monitor in contemporanea con supporto alla risoluzione 4K.

Al prezzo finale di 219 euro, GEEKOM Air12 è una scelta quasi obbligata per chi cerca un Mini PC completo e portatile da mettere sulla scrivania. Unisce design compatto e prestazioni avanzate. Lo sconto è applicato in automatico, non servono coupon da attivare né codici da inserire. Nella confezione sono inclusi un cavo HDMI, il supporto VESA per montarlo eventualmente dietro al monitor, l’adattatore per l’alimentazione e la guida con le istruzioni di base.

È venduto dallo store ufficiale del marchio sull’e-commerce e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica. Se lo ordini adesso sei certo di riceverlo già entro domani con la consegna gratis. Ti segnaliamo infine che la media dei voti assegnati nelle recensioni dei clienti è molto alta: 4,5/5.