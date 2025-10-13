GEEKOM IT15, il Mini PC top di gamma oggi a -200 euro

GEEKOM IT15 in sconto di 200 euro è il miglior affare di oggi nella categoria Mini PC su Amazon. È un modello di ultima generazione, con AI integrata, design compatto e ottimizzato per la dissipazione del calore, pronto a ogni sfida. Sono due le versioni in offerta sull’e-commerce, distinte per la tipologia di chipset in dotazione.

Mini PC con AI: super sconto per GEEKOM IT15

È preinstallato il sistema operativo Windows 11 Pro. Può vantare un comparto hardware da top di gamma della categoria, con supporto nativo all’intelligenza artificiale, GPU integrata e una potenza di calcolo complessiva più che sufficiente per gestire anche i carichi di lavoro più impegnatici. Ecco di seguito le specifiche tecniche più importanti, per altri dettagli visita la pagina dedicata.

Processore Intel Core Ultra 9 285H o Intel Ultra 5 225H di quindicesima generazione con NPU da 99 TOPS per l’AI e chip grafico Intel Arc;

32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB) e SSD PCIe 4 da 1 o 2 TB (espandibile fino a 8 TB);

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ed Ethernet;

porte USB-C, USB-A, due uscite HDMI e jack audio;

collegamento simultaneo di quattro monitor con supporto alla risoluzione 8K.

La versione di GEEKOM IT15 con Intel Core Ultra 9 285H o Intel Ultra 5 225H è in sconto a 999 euro, quella con Intel Ultra 5 225H invece è in offerta a 699 euro. Per entrambe c’è uno sconto di 200 euro rispetto al prezzo di listino.

Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani se lo ordini adesso. È un’occasione da non lasciarsi sfuggire.