 GEEKOM IT15, il Mini PC top di gamma oggi a -200 euro
Processore Intel Core di 15esima generazione, 32 GB di RAM DDR5 e SSD da 2 TB per GEEKOM IT15: maxi sconto sul Mini PC top di gamma.
GEEKOM IT15 in sconto di 200 euro è il miglior affare di oggi nella categoria Mini PC su Amazon. È un modello di ultima generazione, con AI integrata, design compatto e ottimizzato per la dissipazione del calore, pronto a ogni sfida. Sono due le versioni in offerta sull’e-commerce, distinte per la tipologia di chipset in dotazione.

Compra il Mini PC a -200 euro

Mini PC con AI: super sconto per GEEKOM IT15

È preinstallato il sistema operativo Windows 11 Pro. Può vantare un comparto hardware da top di gamma della categoria, con supporto nativo all’intelligenza artificiale, GPU integrata e una potenza di calcolo complessiva più che sufficiente per gestire anche i carichi di lavoro più impegnatici. Ecco di seguito le specifiche tecniche più importanti, per altri dettagli visita la pagina dedicata.

  • Processore Intel Core Ultra 9 285H o Intel Ultra 5 225H di quindicesima generazione con NPU da 99 TOPS per l’AI e chip grafico Intel Arc;
  • 32 GB di RAM DDR5 (espandibile fino a 64 GB) e SSD PCIe 4 da 1 o 2 TB (espandibile fino a 8 TB);
  • connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ed Ethernet;
  • porte USB-C, USB-A, due uscite HDMI e jack audio;
  • collegamento simultaneo di quattro monitor con supporto alla risoluzione 8K.

GEEKOM IT15: le caratteristiche e le specifiche tecniche del Mini PC

La versione di GEEKOM IT15 con Intel Core Ultra 9 285H o Intel Ultra 5 225H è in sconto a 999 euro, quella con Intel Ultra 5 225H invece è in offerta a 699 euro. Per entrambe c’è uno sconto di 200 euro rispetto al prezzo di listino.

GEEKOM IT15 – Il Primo Mini PC al Mondo con AI,Con Intel Core Ultra 9 285H (15a Generazione),32GB DDR5 e 2TB SSD,Windows 11 Pro,NPU da 99 TOPS,WiFi 7,PC Desktop Compatto per Tutti gli Scenari d’uso

Compra il Mini PC a -200 euro

Il Mini PC è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani se lo ordini adesso. È un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ott 2025

Davide Tommasi
13 ott 2025
