Geekom Mini Air 12: piccolo PC, prezzo minuscolo, grande occasione

Quanta ricerca c’è dietro la miniaturizzazione? La risposta a questa domanda parte da un’ambizione legata al fatto che la miniaturizzazione non è mai soltanto una semplice questione di dimensioni: significa concentrare più potenziale in un volume inferiore, rendendo così possibile quel che in precedenza non lo era. Ed è così che grazie a Geekom è possibile infilare in un piccolissimo PC le potenzialità di una macchina di grande versatilità, il tutto a prezzo oltremodo contenuto.

Dietro a prezzo e dimensioni tanto piccole, insomma, c’è un mondo tutto da scoprire perché apre ad opportunità che altrimenti non sarebbero perseguibili.

Prezzo e dimensioni minime

Il suo nome è Geekom Mini Air 12 e si tratta di un Mini PC disponibile a prezzo di grande appetibilità e con un volume complessivo minimale. Lo si può infilare praticamente ovunque: in tasca, in una borsa, dietro il monitor, in un cassetto, sotto la scrivania. I molteplici connettori di cui è dotato (dalla RJ45 alle porte USB, passando per le schede SD e le HDMI) consentono utilizzi variegati, connettendosi ad ogni tipo di periferica e regalando un quadro generale perfetto per un utilizzo trasversale in molteplici contesti.

Sotto il cofano le sorprese sono positive: si va da una CPU Intel Alder Lake N100 di 12esima generazione ad una RAM DDR5-4800 da 16GB, fino ad un SSD M.2 da 512GB (espandibile fino a 2 TB). Tre anni di garanzia completano il quadro di un device con chiare potenzialità, pensato per sostituire i PC tradizionali laddove proprio le piccole dimensioni hanno la possibilità di offrire qualcosa di più. Con un PC tanto piccolo, infatti, è possibile nascondere lo stesso dietro il monitor (tramite attacco VESA), oppure lo si può portare via per poterlo utilizzare su più postazioni – portandosi appresso tutti i propri file ed i propri applicativi senza dover far uso di invii o improbabili chiavi USB).

“La potenza al di là della leggerezza”, ma c’è sicuramente qualcosa di più ancora. Un device simile è infatti in grado di gestire fino a 3 display, con definizione fino a 8K, e può connettersi con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Non ci sono compromessi al ribasso, insomma, poiché quel che si vuole offrire è una postazione di studio o di lavoro a basso costo, oppure un client di rete che apra a facili utilizzi, o ancora una device di casa che possa gestire molteplici utilità multimediali.

L’offerta

E piccolo è anche il prezzo. Geekom Mini Air 12 parte infatti da 399 Euro, ma in queste ore il prezzo scende a 299 Euro e si può andare ancor oltre nel ribasso. Grazie al coupon esclusivo “InformaticoAir12”, infatti, si può portare il costo complessivo ad appena 249 Euro, il che sembra quasi una clamorosa stonatura rispetto alle potenzialità appena descritte. Eppure è tutto vero, ed è possibile proprio grazie a quelle dimensioni che, una volta ottimizzate, aprono nuovi orizzonti.

