GEEKOM Mini IT12 con Intel Core e Windows 11: l'affare Mini PC

Perfetto per ogni scrivania, GEEKOM Mini IT12 è un mini PC compatto e potente, progettato per garantire prestazioni elevate in ogni contesto, grazie al processore Intel Core i5-12450H di dodicesima generazione (8 core, 12 thread, fino a 4,40 GHz). Oggi lo trovi in offerta su Amazon. Supporta carichi di lavoro impegnativi come quelli dell’ufficio e può tornare utile in casa come server multimediale, per lo studio e per la navigazione online. C’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e pronto all’uso fin dalla prima accensione.

Mini PC in sconto: l’affare GEEKOM Mini IT12

La dotazione di 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a un massimo di 64 GB) e l’unità SSD PCIe Gen4 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB) assicurano velocità e spazio di archiviazione. Supporta inoltre le configurazioni multischermo con risoluzione fino all’8K. Sul fronte della connettività ci sono le tecnologie Wi-Fi 6E tri-band, Bluetooth 5.3 e la porta Ethernet. Per conoscere altre informazioni visita la pagina dedicata.

Per sbloccare lo sconto ti basta attivare il coupon disponibile in questo momento. Così, puoi acquistare GEEKOM Mini IT12 al prezzo finale di soli 445 euro, nella configurazione hardware appena descritta. Si tratta di una spesa molto contenuta, considerando le caratteristiche del Mini PC.

La vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre la spedizione è affidata alla rete logistica di Amazon, senza passare da intermediari e con la consegna gratuita prevista in un giorno. Nella confezione sono inclusi la staffa VESA per il montaggio dietro al monitor, l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, la guida per l’utente e un biglietto di ringraziamento.