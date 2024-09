Gemini 1.5 Flash è diventato più veloce del 50%

Circa un mese fa, Google ha rilasciato gratuitamente l’aggiornamento Gemini 1.5 Flash agli utenti di tutto il mondo. Anche dopo il rollout di questa importante release, Big G ha continuato a lavorare dietro le quinte per ottimizzare ed incrementare la velocità del suo sistema AI, che promette di essere non solo più reattivo, ma anche in grado di supportare query più complesse. L’azienda, infatti, ha appena condiviso un aggiornamento su quanto Gemini stia diventando incredibilmente veloce e fluido.

Gemini 1.5 Flash di Google è più veloce del 50%

Sebbene Google non abbia fornito dettagli specifici sulle modifiche che hanno portato a questo impressionante miglioramento delle prestazioni, ha menzionato i suoi sforzi per ridurre la latenza. Come promemoria, la latenza si riferisce al ritardo tra l’input dell’utente e la risposta del sistema.

Riducendo la latenza a livello di sistema, l’aggiornamento Gemini rende più rapide ed immediate le risposte dell’interfaccia utente alle azioni dell’utente. Questo tipo di ottimizzazione, pur non essendo essenziale per il successo di Gemini, contribuisce a rendere le interazioni con l’AI più naturali e fluide, rafforzando l’illusione di una conversazione autentica.

Tasks integrata in Gemini

Un altro modo in cui Gemini sta migliorando è il suo crescente supporto per le estensioni. In particolare, si attendono con impazienza i miglioramenti che consentiranno al sistema AI di Google di lavorare con diverse app e servizi di Google, tra cui Tasks.

Mentre il Pixel 9 è stato lanciato con l’estensione Tasks già integrata, la distribuzione di questa funzionalità su altri dispositivi è stata oggetto di curiosità. Recenti segnalazioni di utenti su Reddit e conferme da parte di 9to5Google suggeriscono che l’integrazione è in corso, con l’accesso all’estensione Tasks di Gemini già disponibile su alcuni dispositivi Pixel 8.

Come sfruttare al meglio l’estensione Tasks di Gemini

Una volta installata l’estensione Tasks sul proprio dispositivo, Google offre alcuni suggerimenti su come trarne il massimo vantaggio. Oltre alla creazione di nuovi promemoria e attività, è possibile modificare quelle esistenti, e Gemini sfrutterà le indicazioni contestuali della conversazione per rendere l’interazione il più naturale possibile.