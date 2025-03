Gemini 2.0 Flash di Google rimuove watermark dalle immagini

Gemini 2.0 Flash sta facendo scintille sul web. E non solo per le sue capacità di generare e modificare immagini. No, il vero colpo grosso è un altro… Il modello AI di Google può rimuovere la filigrana dalle foto. E gli utenti dei social non hanno perso tempo a sfruttare questa abilità.

Da Getty Images agli altri big dei media stock, nessuno sembra al sicuro dalla potenza di Gemini 2.0 Flash. Il modello di Google, infatti, non si fa scrupoli a creare immagini con personaggi famosi o soggetti a copyright. E quando si tratta di cancellare i watermark, è una vera macchina da guerra.

Non solo li rimuove senza battere ciglio, ma si impegna anche a riempire i buchi lasciati dal logo eliminato. Certo, non è l’unico tool a farlo. Ma Gemini 2.0 Flash sembra avere un talento speciale per questo compito. E il bello è che è gratis.

Naturalmente, non tutti sono entusiasti di questa novità. Anzi, c’è chi storce il naso di fronte alla mancanza di paletti nell’uso di Gemini 2.0 Flash. Modelli come Claude 3.7 Sonnet di Anthropic e GPT-4o di OpenAI, per esempio, si rifiutano categoricamente di eliminare i watermark. Claude, addirittura, lo definisce “non etico e potenzialmente illegale“.

E in effetti, secondo la legge sul copyright degli Stati Uniti, rimuovere un watermark senza il consenso del proprietario è illegale, salvo rare eccezioni. Insomma, Gemini 2.0 Flash potrebbe finire nei guai.

Google tace (per ora)

E Google? Per ora, il colosso di Mountain View non ha commentato la questione. A sua discolpa, bisogna dire che Gemini 2.0 Flash è ancora in fase sperimentale ed è disponibile solo negli strumenti per sviluppatori, come AI Studio. Inoltre, il modello non è infallibile. Sembra faticare con alcuni watermark semi-trasparenti o che coprono gran parte dell’immagine. Ma questo probabilmente non basterà a placare l’ira di chi detiene i diritti d’autore.