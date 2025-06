Gemini 2.5 Pro spacca nel coding: crea web app complete

Quando si pensa all’intelligenza artificiale che scrive codice, probabilmente si immagina qualche riga di Python o magari uno script rudimentale. Ma con l‘ultimo aggiornamento di Google Gemini 2.5 Pro va ben oltre. Non solo programma, ma crea applicazioni web complete, eleganti e funzionali con un singolo comando.

Google Gemini 2.5 Pro programma, disegna e costruisce app in autonomia

La versione aggiornata di Gemini 2.5 Pro ha conquistato la prima posizione nella WebDev Arena Leaderboard, superando la versione precedente di ben 147 punti Elo. Per chi non mastica queste metriche, è come se un programmatore junior diventasse improvvisamente senior da un giorno all’altro.

Ma cosa significa concretamente? L’AI non si limita più a generare frammenti di codice che poi si devono assemblare faticosamente. Ora è in grado di creare applicazioni web complete e interattive. Può anche gestire anche compiti complessi, come la revisione di interi progetti o l’integrazione di nuove funzionalità avanzate. Inoltre, può costruire quelli che gli esperti definiscono “flussi agentici“, sistemi composti da più agenti che collaborano tra loro per raggiungere un obiettivo, operando in modo semi-autonomo.

Ma ciò che rende davvero notevole questo modello è la sua capacità di bilanciare perfettamente la parte tecnica con quella estetica. Come sottolinea Google, non solo crea applicazioni funzionanti, ma sa anche renderle visivamente curate, moderne e piacevoli da usare.

La svolta nel coding di Gemini 2.5 Pro

L’aggiornamento di Gemini 2.5 Pro non è un miglioramento marginale. Il modello ora eccelle nella creazione di interfacce utente, nella comprensione video avanzata e nella gestione di contesti lunghi e complessi. Uno degli esempi più impressionanti è la capacità di creare app di apprendimento interattive partendo da un semplice video YouTube. L’AI guarda il video, ne comprende il contenuto e costruisce un’applicazione educativa utile.

Gemini 2.5 Pro ha dimostrato eccellenti capacità di comprensione dei video, raggiungendo un punteggio dell’84,8% nel benchmark VideoMME, un risultato che lo posiziona tra le soluzioni più performanti del settore. E questo non è solo un numero: significa che può analizzare contenuti video complessi e trasformarli in codice funzionante.

Una delle caratteristiche più interessanti della nuova versione di Gemini 2.5 Pro è la sua capacità di lavorare con input multimodali. Può analizzare video, comprendere immagini, leggere documenti e integrare tutte queste informazioni in un’unica soluzione di sviluppo. Immaginiamo di voler creare un’applicazione basata su un tutorial video che abbiamo visto. Invece di dover trascrivere manualmente i passaggi, prendere screenshot e poi programmare tutto da zero, ora si può semplicemente fornire il video e ottenere un’app funzionante che implementa esattamente quello che abbiamo visto. In pratica, chiunque può creare codice e costruire app web interattive con un singolo prompt.

Disponibilità

La nuova versione di Gemini 2.5 Pro è già disponibile. Gli sviluppatori e le aziende possono integrarla nelle proprie applicazioni tramite l’API Gemini, usando strumenti come Google AI Studio e Vertex AI. Anche gli utenti comuni possono provarla semplicemente usando l’app Gemini sul proprio smartphone o tramite il sito web. Il modello alimenta già funzionalità come Canvas, che consente di creare web app interattive con un singolo prompt. Google ha già annunciato ulteriori miglioramenti in arrivo, incluse capacità audio native e funzionalità di controllo del computer.