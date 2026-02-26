Gemini entra in ufficio: la nuova app Enterprise è solo su invito

Google ha reso disponibile l’applicazione di Gemini Enterprise. È la versione business dell’assistente AI, annunciata nel mese di ottobre. La si può scaricare su Android e iOS. L’interfaccia e l’esperienza offerta non si discostano molto da quelle a cui sono già abituati gli utenti, ma le differenze non mancano. Questa la dichiarazione di intenti contenuta nella descrizione.

Con Gemini Enterprise, ogni individuo può passare da attività noiose a lavori ad alto impatto.

È disponibile l’applicazione Gemini Enterprise

Ci sono strumenti professionali integrati, alcuni messi a disposizione direttamente da bigG, altri di terze parti. Ad esempio, sono presenti un tool per creare velocemente agenti di intelligenza artificiale senza necessità di intervenire in modo importante sul codice (già visto in Agentspace), il collegamento diretto a Workspace e a soluzioni esterne come quelle di Microsoft, Salesforce e SAP.

Gemini Enterprise è la nostra piattaforma agentica avanzata che offre il meglio dell’intelligenza artificiale di Google a ogni dipendente, per ogni flusso di lavoro. Consente ai team di scoprire, creare, condividere ed eseguire agenti di intelligenza artificiale, il tutto in un unico ambiente sicuro.

Al momento è già possibile scaricare e installare l’app Gemini Enterprise, ma l’accesso è consentito solo su invito. Aprendola ci si trova infatti di fronte a un messaggio come quello mostrato qui sotto: per l’autenticazione e l’utilizzo è necessario il via libera da parte dell’amministratore della propria azienda.

Lanciare la versione business dell’applicazione fa parte del percorso pianificato da Google per Gemini. Dopo aver mostrato i muscoli in ambito consumer, il chatbot è ora pronto a dire la sua anche sul luogo di lavoro, dove molti lo stanno già impiegando regolarmente.