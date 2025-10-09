 Gemini Enterprise: agenti AI al servizio delle aziende
Una piattaforma agentica progettata per portare la potenza dell'AI a ogni dipendente: così Google annuncia l'arrivo di Gemini Enterprise.
Business AI
Punto Informatico

Nuovo giorno, nuovo annuncio di Google a tema AI: oggi tocca a Gemini Enterprise, piattaforma rivolta all’ambito aziendale che riunisce diversi sistemi di intelligenza artificiale come i modelli Gemini, agenti (anche di terze parti) e la tecnologia di conversational AI e orchestration (ex Agentspace). L’obiettivo dichiarato è quello di permettere alle organizzazioni di andare oltre la semplice chat per creare agenti sicuri, complessi e multi-step.

La piattaforma Gemini Enterprise

Si tratta di agenti in grado, per la prima volta, di sintetizzare informazioni provenienti dai sistemi interni e dagli strumenti di Google AI come Code Assist e Deep Research, all’interno di un unico flusso di lavoro aziendale.

La disponibilità è immediata per le aziende di tutto il mondo. Questo un riepilogo delle caratteristiche principali.

  • Piattaforma alimentata dai modelli Gemini più avanzati, la mente del sistema;
  • interfaccia no-code per qualsiasi tipo di utente, dal marketing alla finanza, per analizzare informazioni e orchestrare agenti automatizzando i processi;
  • include una task force di agenti Google preconfigurati, per compiti specifici come ricerche approfondite e analisi dei dati;
  • efficacia degli agenti correlata al contesto di cui dispone, con possibilità di connettersi in modo sicuro ai dati su Workspace, Microsoft 365 e applicazioni aziendali come Salesforce e SAP;
  • gestione tramite framework di governance centralizzato, con un’unica interfaccia;
  • approccio open, sostenuto da un ecosistema di oltre 100.000 partner;
  • tutti gli elementi riuniti in un’unica interfaccia.

Chiudiamo con le parole di Thomas Kurian, CEO di Google Cloud.

Alcune aziende offrono modelli e toolkit di intelligenza artificiale, limitandosi a fornire i singoli componenti, non la piattaforma completa. Lasciano al vostro team il compito di assemblare il tutto. Ma la trasformazione non si può costruire a pezzi. Ed è proprio per questo che abbiamo creato Gemini Enterprise: una piattaforma completa, ottimizzata per l’AI.

Novità di Workspace per la produttività

Il gruppo di Mountain View ha annunciato anche nuove funzionalità dedicate a Workspace e destinate sempre all’ambito aziendale. Integrate a loro volta in Gemini Enterprise, sono Google Vids per trasformare qualsiasi contenuto in un video e Voice in Google Meet per la traduzione vocale in tempo reale.

Fonte: Google Cloud

Pubblicato il 9 ott 2025

