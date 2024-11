Gemini di Google, in arrivo interfaccia utente più pulita

A un anno dal lancio di Gemini, il chatbot AI che sta progressivamente sostituendo Google Assistant, il colosso di Mountain View non si ferma. Anzi, lavora dietro le quinte per migliorare l’esperienza utente e rendere ancora più intuitiva l’interazione con l’app.

Interfaccia più pulita e ordinata in arrivo su Google Gemini

Stando a quanto scoperto da Android Authority, che ha analizzato nel dettaglio la versione 15.46.36 dell’app Google, pare che Big G voglia mettere ordine nella miriade di opzioni e funzionalità offerte da Gemini. L’obiettivo è semplificare l’interfaccia e pure la vita agli utenti.

Attualmente, per interagire con le risposte fornite dal chatbot, bisogna destreggiarsi tra menu contestuali attivabili con una pressione prolungata e il classico pulsante con i tre puntini. Un po’ macchinoso, in effetti. Google dev’essersene accorta, perché il teardown effettuato da Android Authority ha svelato una nuova interfaccia più lineare.

Con la nuova UI, tutte le azioni possibili – da “Esporta in Documenti” a “Bozza in Gmail”, passando per “Crea link pubblico” e “Condividi” – saranno raccolte in un unico menu. Niente più indovinelli su dove trovare cosa: basterà un tap prolungato sulla risposta o un clic sull’icona con i tre puntini per accedere a tutte le opzioni disponibili.

Non solo: i pulsanti per mettere “Mi piace” o “Non mi piace” alle risposte di Gemini, ora collocati in fondo, verranno spostati in cima per essere più a portata di pollice. E la voce “Bozze”, al momento nascosta nel menu con i tre puntini, guadagnerà una posizione di rilievo nel nuovo menu unico.

Lancio ancora incerto

Purtroppo non si sa ancora quando (e se) questa nuova interfaccia di Gemini verrà effettivamente rilasciata al pubblico. Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, quindi non ci resta che attendere pazientemente i prossimi segnali di fumo.