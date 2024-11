Gemini ha una memoria e può ricordare le preferenze dell'utente

Gemini sta introducendo una nuova funzione chiamata “Informazioni salvate“. L’azienda aggiunge che la funzione è pensata per rendere le interazioni con il suo modello di intelligenza artificiale ancora più utili e personalizzate. Gli utenti possono chiedere a al chatbot di Google di ricordare la propria vita, il lavoro che si svolge e le proprie preferenze.

Le note della patch di Gemini contengono altri dettagli chiave sulle “Informazioni salvate“. L’utilizzo di questa funzione aiuterà il chatbot a fornire risposte più pertinenti, in quanto (idealmente) personalizzate in base alle esigenze dell’utente. Google afferma che gli utenti non dovranno ripetere inutilmente gli stessi dettagli chiave che Gemini non deve perdere di vista.

Sembra che gli utenti possano chiedere a Gemini di ricordare determinati dettagli in diversi modi. In un post su X, Google ha evidenziato la possibilità per gli utenti di iniziare la richiesta di “Informazioni salvate” dicendo “Ricorda” o “Tieni a mente“. Sebbene queste indicazioni possano riguardare gli hobby o il lavoro, gli utenti possono anche impostare Gemini in modo che fornisca ogni volta informazioni in una lingua specifica o come aiuto per un brainstorming di idee.

Rolling out starting today, you can ask Gemini Advanced to remember your interests and preferences for more helpful, relevant responses. Easily view, edit, or delete any information you've shared, and see when it’s used.

Try it in Gemini Advanced → https://t.co/Yh38BPvqjp pic.twitter.com/gR354OZxnV

— Google Gemini App (@GeminiApp) November 19, 2024