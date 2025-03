Gemini memorizza le preferenze degli utenti gratis

Gemini ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi utenti, non solo a quelli paganti. Da oggi, anche chi usa la versione gratuita potrà sfruttare la funzione “Informazioni salvate”, la memoria di Gemini.

Gemini ricorda gratis le preferenze dell’utente

Ma cosa significa esattamente “Informazioni salvate“? In pratica, sarà possibile confidare a Gemini i propri gusti, le abitudini e le preferenze. Lui le terrà a mente, per offrire un’esperienza su misura. Si preferiscono risposte brevi e concise? Nessun problema, Gemini si adatterà allo stile richiesto. Si vuole sempre la traduzione in spagnolo dopo ogni risposta? Si può considerare fatto.

Insomma, Gemini diventa un assistente personale a 360 gradi. Non si dovranno più ripetere le proprie preferenze ad ogni interazione: lui le ricorderà. E se si cambia idea, nessun problema: si potranno sempre modificare o cancellare le informazioni salvate.

Una novità in arrivo, ma non per tutti (ancora)

La funzione “Informazioni salvate” era stata lanciata a novembre per gli abbonati a Gemini Advanced. Ora sta arrivando anche per gli utenti della versione gratuita, ma il rollout è graduale. Al momento, sembra essere disponibile soprattutto su gemini.google.com.

I fortunati che già la vedono, troveranno la sezione “Informazioni salvate” nelle impostazioni, sia sul web che su mobile. Altrimenti, non resta che aspettare il proprio turno.

Recall e Informazioni salvate, due cose diverse

Attenzione però a non confondere “Informazioni salvate” con la funzione “Recall” annunciata all’inizio di questo mese. Quest’ultima permette a Gemini di fare riferimento alle conversazioni passate, ma per ora resta un’esclusiva degli abbonati Advanced.