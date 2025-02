Gemini permette l'upload dei file gratis

Sembra che Google abbia silenziosamente aggiornato le potenzialità di Gemini per gli utenti gratuiti. In particolare, la funzione di upload e analisi dei file, introdotta l’anno scorso per gli abbonati a pagamento che fruiscono di Gemini Advanced, è ora disponibile anche per coloro che sfruttando il chatbot di “big G” a costo zero.

Gemini: upload dei file per

Più specificamente, gli utenti gratuiti di Gemini possono ora caricare i file presenti sui propri device, su Google Drive, nella galleria fotografica ed è anche possibile scattare foto al momento. Utilizzando la funzione di caricamento e analisi dei file, si può caricare un documento e porre domande su di esso o riassumerne il contenuto.

Attualmente, i documenti di supporto ufficiali per questa funzione non sono ancora stati aggiornati e viene ancora riferito che il caricamento di file richiede un abbonamento Gemini Advanced.

Sebbene non ci siano informazioni sulle limitazioni per il caricamento dei file per gli utenti Gemini gratuiti, è bene tenere presente che gli utenti Gemini Advanced possono eseguire l’upload di un massimo di 10 file alla volta e ogni file dovrebbe avere una dimensione massima di 100 MB. Di seguito, invece, i formati di file che sono supportati.

File di testo normale: TXT.

File di codice tra cui C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL e HTML.

File di documenti: DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, HWP, HWPX.

Documenti creati in Google Docs.

File di dati tabulari: CSV e TSV.

File del foglio di calcolo: XLS e XLSX.

Fogli di calcolo creati in Fogli Google.

Da tenere presente che la novità è attualmente in fase di distribuzione e potrebbe quindi non essere ancora disponibile per tutti.