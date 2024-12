Gemini può rispondere alle domande sui PDF aperti sul telefono

Nella nuova versione dell’app Files di Google, Gemini è ora in grado di capire quando si sta guardando un PDF sullo schermo del proprio telefono. E non solo: offre anche la possibilità di fare domande specifiche su quel file.

Google Gemini può leggere i PDF sullo smartphone e rispondere alle domande

Attenzione però: per usufruire di questa novità, si deve essere essere abbonati a Gemini Advanced. La notizia del rilascio della feature è stata riportata venerdì da Mishaal Rahman, e confermata da Android Police. Se si ha accesso alla nuova funzionalità, basta aprire un PDF nell’app Files e richiamare Gemini. Si vedrà apparire un pulsante “Ask about this PDF” (Chiedi informazioni su questo PDF). Toccandolo, si potrà fare domande specifiche sul contenuto del file, proprio come si farebbe con ChatGPT.

La funzione era stata annuncia la prima volta durante la conferenza di Google per gli sviluppatori I/O a maggio. La capacità di Gemini di rispondere a domande sui contenuti di PDF non è l’unica abilità che sfrutta il “contesto”. Come gli altri chatbot AI, da ChatGPT a Claude di Anthropic, anche Gemini può comprendere e tenere traccia del contesto di una conversazione e utilizzarlo per fornire risposte più pertinenti e specifiche.

L’assistente AI di Google può fare già lo stesso con le pagine web e i video di YouTube. Per le app o i tipi di file non ancora supportati, Gemini offre comunque la possibilità di rispondere a domande sullo schermo, scattando uno screenshot quando si tocca “Ask about this screen” (Chiedi informazioni su questo schermo).