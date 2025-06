Gemini si prepara a rimpiazzare Google Assistant su Android

Per Gemini sui dispositivi Android è in dirittura d’arrivo un importante cambiamento, che consentirà di rimpiazzare totalmente Google Assistant. A partire dal prossimo 7 luglio, infatti, Google implementerà un aggiornamento che consentirà finalmente di disattivare l’impostazione “Attività delle app Gemini”.

Gemini: adesso si può disattivare l’impostazione “Attività delle app Gemini”

Come anticipato, questa modifica costituisce un passo fondamentale e indispensabile in vista della totale adozione di Gemini come sostituto di Google Assistant su Android che è prevista per la fine dell’anno corrente.

Andando maggiormente in dettaglio, sino a questo momento, per poter sfruttare le capacità di interazione di Gemini con il dispositivo Android in uso, gli utenti hanno dovuto acconsentire all’uso delle proprie conversazioni per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale di Google. Negando la cosa per tutelare la propria privacy, alcune funzionalità dell’assistente, come ad esempio avviare chiamare o inviare messaggi, vengono precluse. Con la nuova possibilità di disattivare l’impostazione “Attività delle app Gemini”, però, viene negato il consenso all’uso dei dati per il training dell’AI senza perdere la capacità dell’assistente di eseguire comandi sul dispositivo.

In un’email chiarificatrice che è stata inviata alla reazione di Android Authority, Google ha confermato che questa modifica rappresenta un bene per gli utenti e che con l’impostazione disabilitata le chat non vengono utilizzate per l’addestramento.

C’è però un’eccezione di cui bisogna tenere conto: il colosso di Mountain View ha precisato che, indipendentemente dall’impostazione scelta, le conversazioni saranno comunque salvate in via temporanea per un massimo di 72 ore al solo dine di monitoraggio della sicurezza del servizio offerto.