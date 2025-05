Gemini arriva sugli smartphone Xiaomi, OPPO e Samsung

I telefoni Android già da tempo offrono assistenti virtuali in grado di svolgere compiti semplici come impostare sveglie, inviare messaggi o consultare il calendario. Questi strumenti però hanno funzionato soprattutto all’interno dell’ecosistema del produttore, limitandosi a gestire solo le app e i servizi interni. Gli utenti così erano costretti a passare da un’app all’altra per portare a termine azioni anche banali.

Anche gli assistenti più evoluti sono rimasti confinati in una sorta di bolla, incapaci di interagire in modo efficace con applicazioni sviluppate da aziende terze. Ora però Big G fa il passo successivo. Gemini, infatti, sarà in grado di comunicare e interagire con tutte le app Android, non solo con quelle Google. Dopo aver integrato l’assistente in Gmail, YouTube Music, ecc., ora potrà comunicare direttamente con le app sviluppate da altri marchi.

Questa nuova funzione interesserà inizialmente tre giganti del mercato: Xiaomi, OPPO e Samsung. Sugli smartphone Xiaomi, Gemini è già in grado di interagire con le applicazioni Note e Calendario. Ora è possibile dettare una nota, impostare un promemoria o controllare gli appuntamenti direttamente tramite l’assistente AI, senza passare per l’applicazione di Google.

The @GeminiApp integrations for the @Xiaomi Notes and Calendar apps have rolled out!

It's great to see Gemini integrate more with the first party apps of OEM devices. Makes it feel like a better integrated assistant on more @Android devices. https://t.co/H2f4p3Ieh8 pic.twitter.com/9n3vq1NpSn

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 26, 2025