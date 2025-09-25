Gemini trasforma le slide di Google Presentazioni in video

Si ha una presentazione su Google Slides e si vuole trasformare in un video coinvolgente, con tanto di voce narrante, musica e script generati automaticamente? Ora si può fare. Il merito è di Gemini, l’intelligenza artificiale integrata su Google Vids. La nuova funzione permette di convertire le slide in scene animate, con testi scritti da Gemini, voiceover AI e sottofondo musicale.

Gemini su Google Presentazioni trasforma le slide in video con voce narrante e musica: come funziona

Per iniziare, andare su vids.new, e selezionare “Convert Slides”, scegliere la presentazione da trasformare. Attivare l’opzione “Include AI voiceover, script, and background music” e lasciare che Gemini faccia il resto. Voilà! Ogni slide diventa una scena, arricchita da narrazione e musica. È possibile aggiungere anche animazioni o generare clip video con Veo 3, direttamente all’interno di Vids.

Disponibilità e roll out

La funzione è disponibile per diversi piani di Google Workspace, tra cui Business Standard, Enterprise Plus, Education Plus e Nonprofits (fino a maggio 2026). Il roll out è graduale, per i domini Rapid Release è iniziato il 23 settembre, mentre per quelli Scheduled Release partirà il 7 ottobre. Non è previsto alcun controllo da parte degli amministratori, la funzione è attiva per tutti gli utenti abilitati.

Personalizzazione e controllo creativo

Oltre alla conversione automatica, si può intervenire manualmente per modificare testi, scene e ritmo. Gemini non impone uno stile unico, offre una base solida, ma lascia spazio alla propria voce, al gusto personale e al proprio estro creativo. L’ideale per chi vuole creare contenuti didattici, promozionali o narrativi senza perdere troppo tempo e con una certa flessibilità.