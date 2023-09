Gen V: guarda la nuova serie in streaming

È disponibile da oggi, in streaming gratis su Prime Video per chi è in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime (in alternativa è possibile iniziare la prova di 30 giorni) la nuova serie Gen V, ambientata nel mondo di The Boys. È di fatto uno spin-off, basato sull’omonimo fumetto

Guarda in streaming la serie Gen V

Senza anticipare troppo, per non correre il rischio di inciampare in spoiler rovinando l’esperienza, anticipiamo solo che, nella storia, giovani supereroi vengono messi a dura prova con sfide di combattimento presso la Godolkin University School of Crimefighting della Vought International. Di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale in italiano pubblicato nelle scorse settimane.

Dal mondo di The Boys arriva Gen V, una serie ambientata nell’unica università per supereroi d’America. Questi studenti mettono alla prova i propri confini morali, lottando per scalare la classifica della scuola e la possibilità di entrare nei Sette, la squadra di eroi d’elite. Quando i segreti più oscuri della scuola vengono alla luce, tutti devono decidere che tipo di eroi vogliono diventare.

Ecco alcuni di coloro che fanno parte del cast di attori. Ci sono Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, Derek Luh, Asa Germann e Shelley Conn. Le riprese sono state effettuate nel campus dell’Università di Toronto nel maggio 2022 e poi nella Claireville Conservation Area e a Brampton nei mesi successivi.

La prima stagione di Gen V è formata da otto episodi. I primi tre sono già disponibili per lo streaming, gli altri arriveranno nelle prossime settimane, sempre di venerdì. Nell’occasione, ricordiamo che sulla piattaforma è possibile vedere anche le tre stagioni di The Boys, sempre con il solo abbonamento ad Amazon Prime e senza richiedere sottoscrizioni aggiuntive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.