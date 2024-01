Generatore di video AI: Vidnoz è gratis e supporta l'italiano

Vidnoz AI è uno dei tool a base di intelligenza artificiale più interessanti disponibili in questo momento: si tratta, infatti, di un generatore di avatar realistici che, sfruttando l’IA, è in grado di creare dei video di alta qualità da utilizzare per promuovere i propri contenuti online.

Uno dei punti di forza di Vidnoz AI è, senza dubbio, rappresentato dalla possibilità di utilizzo gratuito. Anche se con alcune limitazioni (alla durata e alla risoluzione dei video), Vidnoz AI può essere utilizzato in modo completamente gratuito.

Per gli utenti interessanti a “giocare” con l’IA generativa, quindi, si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Chi, invece, ha bisogno di un generatore di avatar realistici da utilizzare, ad esempio, per realizzare contenuti per la propria attività, potrà sfruttare i vari piani in abbonamento disponibili.

A disposizione degli utenti ci sono già template pre-impostati oltre a tanti strumenti per personalizzare i contenuti. Da notare che è possibile realizzare anche video in italiano (oltre che in molte altre lingue). Tutti i dettagli sono accessibili tramite il sito ufficiale di Vidnoz AI.

Come funziona Vidnoz AI

Il video qui di sotto mostra, in breve, il funzionamento del generatore di avatar base di intelligenza artificiale di Vidnoz:

Vidnoz AI: generatore di avatar realistici da provare gratis

Bastano pochi secondi all’intelligenza artificiale generativa di Vidnoz AI per creare video sulla base delle indicazioni fornite dall’utente. Il tool è facile da utilizzare e permette di produrre contenuti di qualità e in modo rapidissimo. Toccherà all’utente indirizzare il lavoro dell’IA e scegliere come utilizzare il generatore.

Come detto in precedenza, Vidnoz AI è disponibile in versione gratuita, con alcune limitazioni legate al tempo di utilizzo giornaliero e alla risoluzione dei video. Per sbloccare tutto il potenziale dell’IA è sufficiente attivare uno degli abbonamenti disponibili, scegliendo tra i piani Starter (14,99 dollari al mese) oppure Business (37,49 dollari al mese).

Tutti i dettagli sono disponibili di seguito:

