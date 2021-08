GENIALATA Xiaomi: l'aspirapolvere è mini e low-cost

Non sempre l'aspirapolvere tradizionale è la migliore opzione, anzi. Per accessoriato che possa essere, poterlo adattare alle diverse esigenze impone sempre e comunque l'onere di montaggio e smontaggio (tanto che infine ci si rinuncia). Neppure i nuovi device senza filo hanno risolto il problema, perché hanno peso e dimensioni sempre e comunque al di sopra di quanto utile. Se però si avesse a disposizione uno strumento più piccolo e leggero, utilizzabile in una molteplicità di contesti, allora il discorso cambierebbe. Uno strumento come questo, ad esempio:

Si tratta del Mi Vacuum Cleaner Mini di Xiaomi, un vero e proprio aspirapolvere di piccolissime dimensioni. Piccolo, leggero portatile: sono le tre virtù principali di questo dispositivo, la cui potenza di aspirazione (a 2 livelli) consente di raggiungere l'obiettivo con ben altra facilità rispetto a qualsiasi aspirapolvere tradizionale.

Xiaomi, piccolo è meglio

Si pensi alla necessità di pulire piccoli angoli, bordi scomodi, briciole sotto i cuscini del divano, residui su un piano lavoro, polvere sotto un mobiletto, ma anche per sedili e tappetini dell'auto: operazioni rapidissime, dove è la comodità a fare la differenza. Grazie allo sconto disponibile solo in questi giorni su Amazon, il Mi Vacuum Cleaner Mini costa solo 39,99 euro: -20%% oggi grazie agli sconti Amazon di questa settimana.

La batteria dura 30 minuti, abbondantemente al di sopra di quanto non serva per i piccoli task a cui è dedicato. Si pulisce e lo si rimette in carica, per averlo sempre pronto all'uso nel modo più agile, facile e conveniente possibile. A questo prezzo era arrivato solo in occasione del Prime Day.