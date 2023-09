Come vedere Genk-Fiorentina in streaming (Conference)

Genk-Fiorentina va in scena oggi per il debutto dei viola in questa nuova edizione della Conference League. Valida per il Gruppo F della competizione (quello che coinvolge anche Ferencvaros e Cukaricki), il match è ospitato dalla Luminus Arena dell’omonima città belga. Può essere visto in streaming su DAZN con fischio d’inizio giovedì 21 settembre alle ore 18:45.

Conference League: guarda Genk-Fiorentina in streaming

Nonostante la trasferta estera, sulla carta si tratta di un impegno agevole e alla portata per i toscani, capaci nell’ultimo turno del campionato di superare la Fiorentina per 3-2 di fronte al loro pubblico. Con tutta probabilità, il tecnico Italiano sceglierà di mandare in campo come titolari alcune seconde linee, facendo così respirare coloro più stanchi e sperimentando soluzioni inedite.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN accompagnati dalla telecronaca di Riccardo Mancini. Da qui riparte il percorso dei viola nel torneo, interrotto nella finale persa nei mesi scorsi contro il West Ham.

Le scelte iniziali affidate ai due allenatori, Vrancken e Italiano, dovrebbero essere le seguenti. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dal primo minuto e ai moduli adottati.

Genk (4-2-3-1): Vandevoort, Munoz, Cuesta, McKenzie, Kayembe, Heynen, Galarza, Bonsu Baah, El Khannous, Oyen, Zeqiri;

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, N. Gonzalez, Infantino, Kouame, Beltran.

Come anticipato, il pronostico dei bookmaker è a favore dei toscani, ma occhio a sottovalutare un impegno che potrebbe già indirizzare il percorso nella competizione.

La visione delle sfide della Conference League, così come quelle dell’Europa League (anch’essa al via oggi), sono incluse nell’abbonamento a DAZN. Oltre a queste, ci sono anche tutte le partite della Serie A in streaming, dieci su dieci da vedere per ogni torno del campionato, oltre alla Serie B e a LaLiga spagnola.

