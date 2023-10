Come vedere Genoa-Milan in streaming (Serie A)

Genoa-Milan in scena al Marassi per l’ottava giornata di Serie A. Con fischio d’inizio in programma per sabato 7 ottobre alle ore 20:45 e la possibilità di vederla in streaming su DAZN, il posticipo assegnerà punti importanti per la classifica. Una pratica semplice solo sulla carta per i rossoneri.

Serie A: guarda Genoa-Milan in streaming

Inizio di campionato in linea con le ambizioni di salvezza per il Grifone, attualmente quattordicesimo a 8 punti e spinto dalla volontà di far bene davanti al proprio pubblico. Primo posto invece per il Diavolo, a 18 punti e a pari merito con i cugini nerazzurri, per un lungo derby a distanza che si potrebbe andare avanti fino a fine stagione.

I tifosi rossoblu e quelli rossoneri possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Alla telecronaca c’è Riccardo Mancini, al commento tecnico Massimo Gobbi. La trasmissione è ospitata nel format Tutti Bravi dal Divano della piattaforma condotto da Marco Russo e Marco Parolo.

Sulla panchina dei rossoblu c’è un tecnico che la maglia rossonera l’ha vestita in carriera dal 2005 al 2008, Gilardino. Toccherà a lui studiare le contromisure necessarie per arginare le ambizioni della squadra di Pioli. Queste le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Genoa (4-4-2): Martinez, De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez, Frendrup, Kutlu, Thorsby, Martin, Gudmundsson, Messias;

Milan (3-4-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Musah, Adli, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.

Attenzione alla fatica nelle gambe degli ospiti dal turno infrasettimanale in Champions League. Ad ogni modo, il favore del pronostico è dalla loro parte.

Tutte le partite della Serie A, dieci su dieci per ogni turno (sette delle quali in esclusiva) sono in streaming con un abbonamento a DAZN. La piattaforma offre inoltre un’ottima copertura per gli amanti degli altri sport: ci sono tennis, basket, pallavolo, motori, UFC, football americano e molto altro ancora.

