Come vedere Genoa-Napoli in diretta streaming

Genoa-Napoli in campo con ambizioni differenti, ma con la stessa determinazione che punta a far bene. È la quarta giornata della Serie A, in scena dopo la pausa per le nazionali. Il fischio d’inizio è in programma sabato 16 settembre alle ore 20:45, nella cornice dello stadio Ferraris del capoluogo ligure e diretta streaming su DAZN.

Serie A: guarda Genoa-Napoli in streaming

Rossoblu alla ricerca della seconda vittoria della stagione, dopo quella ottenuta di misura all’Olimpico contro la Lazio. Il sesto posto in classifica è invece un’anomalia per i campioni in carica, che scendono in campo con lo scudetto cucito sul petto. La sconfitta rimediata nell’ultimo turno in casa contro ha frenato la corsa degli azzurri, a cui ancora mancano i gol di Kvaratskhelia, mentre Osimhen ha già iniziato a scaldare i motori.

I tifosi delle due squadre possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Dario Mastroianni e il commento tecnico a quella di Alessandro Budel.

Saranno decisive le scelte iniziali dei due allenatori, Gilardino e Garcia. Ecco le probabili formazioni schierate dal primo minuto.

Genoa (4-3-2-1): Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez, Strootman, Badelj, Frendrup, Malinovskyi, Gudmundsson, Retegui;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia.

Secondo i bookmaker, il favore del pronostico è dalla parte degli ospiti, nonostante il fattore campo che potrebbe comunque avere il suo impatto sul match. Le potenzialità della rosa partenopea sono indiscutibilmente superiori, ma occhio alle possibili sorprese.

Scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN è possibile vedere in streaming tutte le partite della Serie A, dieci per ogni turno di campionato. Sarà una stagione combattuta, all’insegna dell’equilibrio, con parecchie pretendenti alla vittoria del titolo finale.

