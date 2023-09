Come vedere Genoa-Roma in streaming (Serie A)

Genoa-Roma è la partita che chiude la sesta giornata di Serie A: la puoi vedere in streaming su DAZN. Va in scena nella cornice dello stadio Ferraris, con fischio d’inizio giovedì 28 settembre alle ore 20:45. La direzione della gara, in questo turno infrasettimanale, è stata affidata all’arbitro Orsato. La puoi guardare anche approfittando dell’offerta con il piano START da 9,99 euro/mese che, fino a fine ottobre, include tutto il campionato.

Serie A: guarda Genoa-Roma in streaming

Sedicesimi in classifica con 4 punti, i padroni di casa non vincono da tre turni e proveranno a interrompere il digiuno di fronte al loro pubblico, così da allontanare lo spettro della zona retrocessione. Poco più su troviamo gli ospiti, tredicesimi a 5 punti, reduci da un inizio stagione non troppo brillante, ma capaci di rialzare la testa nelle ultime uscite.

I tifosi gialloblu e quelli giallorossi, così come tutti gli appassionati del grande calcio, possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. A raccontarla sarà la telecronaca di Stefano Borghi affiancato da Emanuele Giaccherini per il commento tecnico.

Un allenatore giovane, ma già capace di esprimere le sue potenzialità come Gilardino, di fronte a un veterano della panchina come Mourinho. Insomma, uno scontro generazionale: ecco le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.

Genoa (4-4-2): Martinez, De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez, Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Gudmundsson, Retegui;

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Ndicka, Llorente, Mancini, Paredes, Pellegrini, Cristante, Spinazzola, Kristensen, Lukaku, Dybala.

Nonostante il fattore casalingo, il pronostico ritiene gli ospiti favoriti per la vittoria, assegnandole il 45% di possibilità. Solo il 26% per quella del Grifone, mentre il pareggio è quotato al 29%.

Il match è in streaming per coloro che dispongono di un abbonamento a DAZN attivo, così come tutte le altre partite di Serie A, dieci su dieci per ogni turno. Per gli appassionati del grande calcio internazionale ci sono poi LaLiga spagnola e, da quest’anno, il meglio della Liga Portugal. Fino al 2 ottobre è possibile attivare il piano START da 9,99 euro al mese e guardare l’intero nostro campionato senza costi aggiuntivi per il prossimo mese.

