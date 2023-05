Geo-Hosting: come velocizzare il proprio sito con Keliweb

Keliweb è uno dei principali provider del settore dei servizi di web hosting e la sua offerta comprende varie soluzioni di sicuro interesse. Tra i servizi da tenere d’occhio c’è il cosiddetto Hosting Geodistribuito o, più semplicemente, Geo-Hosting. Si tratta di una soluzione disponibile a partire da 24,90 euro + IVA che consente di poter contare su risorse aggiuntive per il proprio sito web, anche quando le risorse del server si stanno saturando.

Il servizio di Geo-Hosting è attivabile direttamente dal sito ufficiale di Keliweb, garantendo un notevole incremento delle prestazioni del proprio sito web. Tutti i dettagli sono disponibili al link qui seguito da cui si potrà attivare anche 1 mese di prova gratuita.

Geo-Hosting con Keliweb: tutti i vantaggi per gli utenti

Il funzionamento del Geo-Hosting di Keliweb è molto semplice: quando necessario, il traffico in entrata viene dirottato verso server dislocati in altre aree. In questo modo, il sito risulterà sempre veloce e scattante, senza alcun problema di performance anche nel caso in cui le risorse del server si stiano esaurendo (ad esempio per un traffico elevato).

Si tratta di una soluzione che offre una maggiore flessibilità per la gestione del proprio sito web, permettendo di gestire i picchi di traffico, riducendo i costi e mantenendo i dati sempre al sicuro. Da non sottovalutare, inoltre, i vantaggi lato SEO. La possibilità di poter contare su di un sito sempre scattante e veloce, infatti, garantirà performance migliori anche da questo punto di vista.

Il servizio di Geo-Hosting proposto da Keliweb, quindi, può davvero fare la differenza, anche in considerazione del costo ridotto (a partire da 24,90 euro + IVA) a cui viene proposto. Da notare, inoltre, che tale servizio è disponibile con 1 mese di prova gratuita. Per iniziare a sfruttare i vantaggi del Geo-Hosting è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.