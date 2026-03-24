La Germania abbandona Microsoft e sceglie il formato ODF

Il Ministero per la trasformazione digitale della Germania ha reso obbligatorio l’uso del formato ODF (Open Document Format) all’interno dell’infrastruttura digitale sovrana. Ciò significa che tutte le pubbliche amministrazioni dovranno eliminare i formati proprietari come quelli di Microsoft Office (che non sono open). The Document Foundation ha consigliato agli altri paesi europei di seguire la stessa strada.

È arrivato il momento di abbandonare Office

L’uso del formato ODF ha diversi vantaggi. Garantisce innanzitutto l’interoperabilità, quindi i documenti possono essere letti con qualsiasi software senza alterare il contenuto. Evita inoltre il “vendor lock-in”, ovvero l’obbligo di usare i prodotti di una singola azienda (Microsoft in questo caso). Infine permette di azzerare i costi se vengono utilizzate applicazioni open source, come LibreOffice.

The Document Foundation sollecita l’adozione del formato ODF a tutti i paesi europei, in quanto non esistono più scuse. ODF è un formato maturo che viene usato da anni all’interno delle pubbliche amministrazioni di tutto il mondo. Non esistono ostacoli tecnici. Un paese sceglie Office solo per motivi politici.

Ci sono diversi regolamenti e leggi che suggeriscono l’uso di formati open e standard, tra cui European Interoperability Framework (EIF), Cyber Resilience Act (CRA), Network Information Security 2 (NIS2) e Digital Operational Resilience Act (DORA).

Oltre che in Germania, il formato ODF è obbligatorio in Francia e Regno Unito per la pubblica amministrazione. In Olanda, Svezia, Norvegia e Danimarca viene consigliato. Le linee guida per il Codice dell’amministrazione digitale, emanate nel 2023 dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), definiscono gli standard aperti per i documenti, tra cui ODF, ma vengono quasi sempre ignorati dalle pubbliche amministrazioni.

The Document Foundation invita pertanto i paesi europei a seguire l’esempio della Germania, rendendo obbligatorio l’uso del formato ODF per i documenti scambiati nelle pubbliche amministrazioni. È arrivato il momento di abbandonare Microsoft Office.