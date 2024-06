Germania-Danimarca: dove vederla in streaming dall'estero anche in italiano

La Germania padrona di casa affronta la Danimarca negli Ottavi di Finale di EURO 2024, i campionati Europei di calcio. I tedeschi, dopo aver rischiato di finire il girone al secondo posto (in quel caso avrebbero affrontato subito l’Italia) cercano adesso il pass contro una delle sorprese del torneo.

La sfida con la Germania peraltro evoca dolci ricordi ai danesi, ripensando a quell’incredibile europeo del 1992 dove, da ripescati, sconfissero proprio la formazione tedesca in finale assicurandosi un trionfo storico.

Oggi forse sarà diverso, ma nel calcio mai dire mai: la partita avrà inizio alle ore 21 e potrai vederla in diretta streaming esclusiva su NOW con il pass Sport disponibile a 14,99 euro al mese. Se sei all’estero dovrai usare anche NordVPN per assicurarti la visione con telecronaca in italiano.

Germania-Danimarca in streaming in italiano dall’estero con NordVPN

Con NordVPN puoi infatti facilmente superare le limitazioni geografiche che ti impediscono di usare il tuo abbonamento NOW anche all’estero:

Attiva un abbonamento NordVPN con le offerte di giugno (hai la garanzia di rimborso a 30 giorni) Scarica e installa NordVPN sul dispositivo che userai per la visione Apri NordVPN, inserisci le credenziali e apri la lista dei server Collegati a un server che si trova in Italia Ora, dallo stesso dispositivo, apri NOW, seleziona il canale della partita e guarda Germania-Danimarca in streaming con commento in italiano

NordVPN è la soluzione migliore e più veloce per geolocalizzarti in un altro paese: ti basta selezionare il server apposito e sarà come se tu fossi “tornato” in Italia, pronto a sfruttare tutti i servizi che invece magari non sono disponibili nel paese in cui ti trovi. Inoltre, utilizzando la VPN hai una connessione internet privata, sicura e protetta, la miglior velocità per lo streaming e tanti altri vantaggi che puoi scoprire sfruttando le offerte di giugno.

Il pass Sport di NOW ti permette invece, a partire da 14,99 euro al mese, di vedere tutte le partite di EURO 2024, comprese quelle in esclusiva come appunto Germania-Danimarca, e poi i Giochi Olimpici di Parigi, Wimbledon, la Formula 1, la MotoGP e, da agosto, la Serie A con 3 partite su 10 a turno, la Serie C, il meglio di Premier League e Bundesliga e infine, da settembre, le nuove Champions League, Europa League e Conference League.