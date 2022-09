Gestione contabile del tuo business? Qonto è la scelta giusta

La gestione contabile degli incassi e dei pagamenti non è solo un’attività amministrativa, ma anche una serie di attività che svolgono un ruolo strategico per l’azienda.

Oltre a tenere in ordine conti e pagamenti, si tratta di prevedere le entrate e l’andamento dei flussi di cassa, di tenere traccia delle scadenze dei pagamenti, di individuare i pagamenti in ritardo e di chiudere le fatture saldate e le operazioni.

Si tratta quindi di un processo complesso che deve essere efficiente, costantemente aggiornato e facile da consultare e rivedere. Per questo specifico contesto, le aziende dovrebbero affidarsi a Qonto.

Qonto è un istituto di pagamento che aiuta PMI, startup e professionisti nella gestione delle proprie finanze. Il suo segreto sta nell’uso di una combinazione di UX design, tecnologia, strumenti ottimizzati per il business e un servizio clienti in italiano molto reattivo.

Gestione contabile a Qonto: perché?

Aziende e professionisti possono dire addio alle note spese e all’archiviazione di ricevute e fatture in formato cartaceo: con Qonto, tutti coloro che hanno un conto possono caricare il giustificativo (ricevuta o copia della fattura) per ogni spesa effettuata in modo semplice e intuitivo.

Per fare un esempio pratico, una volta effettuato un acquisto online, la ricevuta può essere scaricata dal desktop semplicemente selezionando il pagamento in questione nell’elenco delle transazioni e trascinando il file.

Inoltre, dopo aver acquistato un biglietto della metropolitana con una carta Qonto fisica, la ricevuta di pagamento può essere immediatamente scansionata con lo scanner dell’app e allegata.

Si può anche aggiungere una nota a ogni spesa, utile per il reparto contabile dell’azienda, per il commercialista e per l’admin dell’account.

Insomma, Qonto business semplifica la gestione contabile, liberando dalla corrispondenza via e-mail e dalle telefonate con il commercialista.

L’accesso alla contabilità aziendale può essere concesso al commercialista in modalità master (un invito ad agire come “Contabile”), consentendo di visualizzare e scaricare gli estratti conto (saldi e trasferimenti), le ricevute e le note allegate.

