Gestione finanziaria aziendale semplificata con Finom

Finom è un conto online dedicato ad imprese e liberi professionisti che include IBAN italiano, carte aziendali con cashback e un servizio di fatturazione integrato.

L’apertura del conto avviene in 72 ore, senza doversi recarti fisicamente in banca, la richiesta di attivazione avviene completamente online tramite smartphone o web.

Il conto offre una soluzione completa per la gestione finanziaria, dal tracciamento delle spese all’esportazione dei dati contabili. Finom permette di avere tutto sotto controllo grazie al monitoraggio dei movimenti in tempo reale e all’analisi dei flussi di cassa.

Direttamente dall’app è possibile caricare ricevute, fatture, contratti e qualsiasi altro documento in un attimo, con un click le ricevute e fatture verranno digitalizzate grazie alla funzione di riconoscimento automatico di Finom.

Finom consente di richiedere e attivare carte prepagate fisiche e virtuali direttamente dall’ app in pochi secondi. Le carte sono gratuite per ogni piano, permettono di ottenere un cashback fino al 3% sugli acquisti effettuati e non prevedono alcuna commissione.

Tra le caratteristiche più interessanti di Finom, la possibilità di creare e inviare fatture in pochi secondi: la funzione di autocompletamento dei campi renderà la creazione delle fatture più semplice e veloce, inoltre la piattaforma offre modelli per risparmiare tempo con i pagamenti di clienti abituali.

Le fatture si potranno inviare ai clienti con comodità via e-mail o messenger con un semplice clic, inoltre Finom consente di abbinare un link di pagamento a ogni fattura e di inviare notifiche smart per tutti i pagamenti scaduti.

Una volta emesse, le fatture verranno allegate automaticamente alle transazioni del tuo conto bancario, assicurando libri contabili ordinati e ben organizzati.

