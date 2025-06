Gestione password più semplice: NordPass in offerta a metà prezzo

La gestione delle password è un aspetto cruciale per la propria sicurezza informatica. Non avere il pieno controllo sulle credenziali dei propri account, o peggio ancora scegliere password deboli per rendere più agevole la loro memorizzazione, può portare a rischi inutili e che si potrebbero pagare a caro prezzo.

Per gestire in modo semplice e sicuro le proprie password occorre scegliere un password manager affidabile. Tra i migliori oggi disponibili sul mercato si annovera NordPass, gestore avanzato di password sviluppato da Nord Security, l’azienda che ha creato altri servizi di successo come NordVPN e Saily. Con NordPass è possibile proteggere e gestire password, carte di credito, passkey e altri dati sensibili.

In questi giorni il piano Premium è in offerta a 1,49 euro al mese per due anni invece di 2,99 euro, per effetto del 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. Qualora poi il servizio non soddisfi le proprie aspettative, si potrà richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

NordPass Premium in offerta a 1,49 euro

Con la soluzione di NordPass ci si affida a un gestore di password di ultima generazione, in grado di integrare funzionalità di sicurezza avanzate. Tra le altre cose, consente di dire addio alle password e adottare le passkey, un modo nuovo e più sicuro per accedere ai propri account, e offre una protezione dei dati granitica attraverso la crittografia end-to-end.

L’account Premium del password manager NordPass è in offerta a 1,49 euro al mese per i primi 24 mesi, a fronte di uno sconto del 50% sul prezzo di listino. Calcolatrice alla mano, in due anni la spesa complessiva è pari a 35,76 euro invece di 71,76 euro.

La promozione, disponibile sul sito ufficiale di NordPass, è valida per un periodo di tempo limitato e include una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.