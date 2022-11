Gestione smart spese aziendale, la soluzione di Soldo

I contesti lavorativi in costante evoluzione richiedono una gestione smart delle spese aziendali, che a conti fatti favorisce il business.

Soldo, impresa fintech che integra l’offerta delle banche con strumenti per l’automatizzazione dell’attività amministrativa e finanziaria, ne è consapevole.

Per questo motivo mette a disposizione strumenti avanzati per il pagamento elettronico e per gestire le spese.

La soluzione Soldo per la gestione smart delle spese aziendali

La piattaforma Soldo ha come obiettivo quello di rendere la gestione smart delle spese aziendali ancora più smart.

Soldo è consapevole che per un’azienda di oggi la gestione delle spese è complicata. Quindi, tramite dei sistemi di pagamenti elettronici ottimamente implementati sulla piattaforma, le imprese possono snellire i processi.

Con i sistemi di pagamento elettronico pensati da Soldo le aziende possono gestire gli esborsi da parte dei dipendenti a cui è stata assegnata una carta di pagamento e che hanno effettuato spese per viaggi, benzina, alberghi e altro.

La piattaforma di Soldo consente una gestione manuale enormemente semplificata e in cui vengono creati dei resoconti, che verranno poi inviati in automatico a chi effettua il payroll, senza perdite di tempo ed errori.

Come ottenere una carta Soldo

Le carte Soldo consentono a tutti i dipendenti di pagare con i soldi dell’azienda in cui lavorano presso negozio online e fisici, le spese di trasferta, le spese aziendali, gli acquisti IT e pubblicità online. La richiesta va fatta in questa pagina.

Soldo mette a disposizione carte di plastica MasterCard, su cui viene impresso il nome del dipendente, ma anche carte virtuali con numero identificativo, data di scadenza e CVV, che possono essere utilizzate per i pagamenti online.

Inoltre sono disponibili i pagamenti contactless veloci e sicuri con Google Pay e Apple Pay sia per carte di plastica che virtuali.

Soldo, inoltre, ha posto maggiore sicurezza per i pagamenti online con carta e standard di accesso bancario con autenticazione a più fattori per individui e team.

