Gestisci chiamate, sport e pagamenti con Samsung Galaxy Watch7 (-25%)

Hai deciso di metterti al polso uno smartwatch di qualità e quindi sei alla ricerca di una buona offerta? Allora dai un’occhiata a questa che ti stiamo segnalando per fare il colpaccio. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello l’epico Samsung Galaxy Watch7 a soli di 149,95, anziché 199 euro.

C’è dunque uno sconto del 25%, che riporta il prezzo a uno dei migliori finora registrati, e risparmi la bellezza di 49 euro sul totale. Con questo strepitoso smartwatch puoi fare di tutto senza sacrifici. Rispondi alle chiamate, ricevi notifiche, gestisci la tua salute, lo sport e i pagamenti. Inoltre ora potrai pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Watch7 è un alleato formidabile

Di smartwatch ce ne sono ovviamente tantissimi in commercio e possiamo dire con assoluta certezza che il Samsung Galaxy Watch7 si posiziona nei primi posti delle classifiche. Forse l’unica cosa che gli manca è una generosa batteria ma sopperisce con tantissime altre funzionalità incredibili.

Ha un sensore molto preciso in grado di monitorare costantemente il battito del cuore, l’ossigenazione nel sangue e le fasi del sonno. Puoi vedere i dati in tempo reale sul display oppure scaricando l’app dedicata sul tuo smartphone. Una volta che smartwatch e smartphone sono collegati potrai addirittura rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Ha il GPS integrato per gestire al meglio i tuoi percorsi e potrai avvalerti di tantissime modalità sportive precaricate, alcune delle quali vengono riconosciute in automatico. Puoi pagare con contactless ed è impermeabile.

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e le unità disponibili a questo prezzo potrebbero sparire in fretta. Quindi prima che ciò accada vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch7 a soli di 149,95, anziché 199 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.