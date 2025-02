Gestisci i tuoi pagamenti in mobilità con myPOS Go Combo: sconto esclusivo

È in crescita il numero di persone che preferiscono utilizzare le carte e i sistemi digitali per effettuare qualsiasi tipo di pagamento, anche quelli di importo minore. Una scelta comprensibile legata alla comodità di non andare in giro con il denaro contante e di avere tutto sempre sotto controllo. Per i professionisti, questa si trasforma in un’opportunità da cogliere in maniera utile e conveniente. myPOS Go Combo è il terminale di pagamento ideale per professionisti e piccole imprese che cercano un dispositivo flessibile da utilizzare anche in mobilità. Acquistalo in offerta senza costi fissi mensili.

I vantaggi di myPOS Go Combo

myPOS Go Combo è il terminale di pagamento ideale per professionisti, artigiani e commercianti che necessitano di uno strumento compatto per accettare i pagamenti in qualsiasi luogo. Queste le caratteristiche del dispositivo:

Terminale myPOS Go 2 con schermo touch

SIM dati con copertura europea gratuita

Account business con IBAN dedicato

Accredito istantaneo degli incassi

App mobile per gestione transazioni

Grazie alla SIM con connettività gratuita inclusa nel costo del servizio, myPOS Go Combo consente di ricevere pagamenti in qualsiasi momento senza doverlo collegare a una rete Wi-Fi. In questo modo si rivela la scelta perfetta per tassisti, NCC, rider e venditori che devono accettare pagamenti al di fuori della propria sede di lavoro.

Tra i vantaggi di myPOS Go Combo c’è la presenza di una stampante termica ad alta velocità con la quale emettere immediatamente la ricevuta del pagamento da consegnare al cliente. Inoltre tutti i pagamenti vengono accreditati immediatamente sul conto aziendale myPOS che può essere utilizzato anche con la Carta Business Mastercard associata gratuitamente al conto corrente.

Inoltre, è possibile monitorare tutti i pagamenti dall’app myPOS e accedere a una serie di funzionalità aggiuntive (link per i pagamenti, servizi di ricarica, eccetera) per aumentare la produttività della propria azienda. myPOS Go Combo è molto più di un semplice terminale di pagamento, ma la soluzione ideale per le esigenze di numerosi professionisti.