Gestisci il tuo denaro con Flowe: il conto sostenibile e digitale

Flowe offre un conto digitale che integra una serie di funzionalità per gestire al meglio il proprio denaro prendendosi cura del Pianeta.

Con Flowe si avrà a disposizione un conto con app dedicata e carte di pagamento sostenibili prodotte rispettando rigorosi standard ambientali.

Grazie all’iniziativa Freshback, ogni 100 pagamenti di tutti gli utenti con una delle carte di debito, Flowe pianterà un albero in Guatemala, mentre il servizio Eco Balance permette di vedere la CO2 prodotta dai propri acquisti e compensarla piantando alberi.

L’app di Flowe include varie funzionalità come salvadanai digitali per raggiungere con più facilità gli obiettivi di risparmio e funzioni di analisi spesa. È possibile impostare un budget per ogni categoria di spesa, controllare gli acquisti effettuati e monitorare entrate ed uscite direttamente dall’app.

Tramite l’app di Flowe è anche possibile interagire con altri utenti, diventando parte di una comunità attenta all’ambiente e imparando a gestire il denaro in modo consapevole contribuendo a creare un futuro migliore.

Il conto Flowe è disponibile in versione Fan, Flex oppure Friend.

Il piano Fan a canone gratuito permette di richiedere la Flowe Card di debito in PLA, una plastica biodegradabile fatta con materie prime naturali.

Con i piani Flex e Friend si potrà invece richiedere la Flowe Card realizzata in legno. Grazie al programma ZeroCO2, quando si richiede questa carta, Flowe pianterà un albero in Guatemala per compensare la CO2 prodotta e sostenere l’economia e l’alimentazione delle famiglie locali.

Per i più piccoli è Flowe mette a disposizione la Carta Flowe Junior: una carta prepagata per under 18 che permette di impostare limiti, blocchi e consente ai genitori di monitorarne l’utilizzo.

