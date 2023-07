Gestisci in app le tue finanze con Conto Sella

Banca Sella offre un conto corrente che si può gestire in modo smart completamente tramite app.

Grazie ad App Sella tutte le funzionalità del conto sono sempre a portata di mano ed è possibile visualizzare in qualsiasi momento saldo e movimenti dei conti, anche quelli presso altre banche.

L’app consente anche di avere accesso a tutte le soluzioni di Banca Sella, dagli investimenti alla protezione, per monitorare, gestire e pianificare ogni tipo di esigenza finanziaria.

Le funzionalità di App Sella

Con l’opzione Fast Login è possibile accedere al conto in modo rapido e sicuro con uno sguardo (Face ID) o tramite impronta digitale ed è possibile monitorare in tempo reale i pagamenti eseguiti con il servizio di notifiche push MemoShop. Inoltre, grazie al Token Mobile, è possibile operare dal tuo smartphone in modo ancora più veloce e accedere in totale sicurezza anche al servizio di Internet Banking, senza dover utilizzare altri dispositivi fisici per generare password monouso.

L’app offre una funzione Statistiche e Budget che permette di monitorare il proprio saldo direttamente dall’app e impostare un limite di spesa per tenere sotto controllo entrate e uscite.

La funzionalità Salvadanaio, permette di stabilire obiettivi, definire le scadenze e scegliere la modalità di risparmio che preferisci.

Direttamente dall’app è anche possibile effettuare bonifici, pagare bollettini con una foto e ricaricare in pochi secondi il porprio telefono o la carta prepagata.

In più, Banca Sella mette a disposizione il servizio Plick: un metodo innovativo per inviare bonifici SEPA tramite app Sella senza conoscere l’IBAN del beneficiario: è sufficiente conoscerne il numero di cellulare o l’indirizzo email. Il beneficiario potrà incassare il pagamento senza scaricare app o effettuare registrazioni al servizio.

L’app Sella è compatibile con Google Home, l’assistente di Google per la casa. Basta collegare l’app Sella al proprio dispositivo per accedere ai propri conti e alle carte di pagamento dal divano di casa utilizzando semplicemente la voce.

Per conoscere l’offerta completa di Banca Sella clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.